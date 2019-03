Rafael Hernando reduce al absurdo total el debate sobre la eutanasia en un solo tuit

“La cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. ¿Qué prefieres?” Así concluye el que podría ser el tuit más simplista de la historia de las redes sociales para abordar un tema tan complejo como la eutanasia.

El pasado domingo, el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, prometió despenalizar la eutanasia si gana las elecciones. En un acto en A Coruña afirmó a que si consigue una mayoría parlamentaria amplia, sacará adelante el derecho a una "muerte digna".

Ese mismo día el diputado del PP, Rafael Hernando, publicaba el siguiente mensaje:

Casado propone una ley de apoyo a la maternidad para fomentar la vida. Mientras, Sánchez pretende una ley de apoyo a la eutanasia para favorecer la muerte. La cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Y tu, ¿Qué prefieres? — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 10 de marzo de 2019

La muerte digna, el derecho a los pacientes de enfermedades incurables o en fase terminal a acelerar su muerte para evitar el sufrimiento y el dolor, exige un debate serio con planteamientos reales y no frases vacías. Parece razonable estudiar el deseo de muchas personas a las que no les queda mucho tiempo de vida a no pasar sus últimos momentos sufriendo de forma innecesaria. El reduccionismo de este debate al absurdo, sin embargo, no aporta nada, y parece más bien un recurso electoral.

En las redes, el tuit de Hernando ha tenido decenas de respuestas, que van a de la crítica a la ironía:

LA MUUUUUUUUUUUUUERTE DE SIEMPRE — Isaac Corrales ???? (@isaacfcorrales) 12 de marzo de 2019

Que entréis en el sigo XXI de una vez. — Luis Endera (@Luis_Endera) 11 de marzo de 2019

Yo la cultura del microondas. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 11 de marzo de 2019

A la gente inteligente que no abre la boca para decir tonterías. Ojalá nunca tengas que ver el sufrimiento de alguien querido, enfermo terminal — javier olivares (@olivares_javier) 12 de marzo de 2019

1) Que no simplifiques y manipules temas complejos.

2) Que no hagas campaña en base al enfrentamiento contínuo.

3) Que se debata y se llegue a consenso. No es una partida de Risk.

4) Que se pregunte a expertos en el tema y no se les ignore en favor del electoralismo.

Eso prefiero — Llorenç GR-⌬ (@farmalgare) 11 de marzo de 2019

Prefiero que mi persona querida no sufra una muerte lenta y agónica. Es horroroso contemplar a un ser vivo marchitarse lenta y horriblemente, sin poder valerse por sí mismo, sin poder tragar nada sólido, dejando que se muera poco a poco. Es inhumano y denigrante. — El aliadito Ovi ????️‍???? (@Ovi_Master) 11 de marzo de 2019

Muy sencillo, prefiero elegir una vida digna y una muerte con dignidad, lo pillas o te hago un croquis. — Esther Arroyo Gutiérrez (@Guerrerarebelde) 10 de marzo de 2019

Prefiero tener el derecho a elegir sobre mi cuerpo sin que venga un señoro a decirme lo que debo o no debo hacer, la verdad. — Melo ???????? (@melomoreno) 12 de marzo de 2019

Yo prefiero tener leyes humanitarias que permitan la eutanasia, si hace falta — Hipólito Santiso (@polisantiso) 11 de marzo de 2019