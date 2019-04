David Broncano, presentador de La Resistencia y La Vida Moderna, quiso esclarecer a través de su cuenta de Twitter lo acontecido con el monólogo de Iggy Rubín. El cómico invitado al programa de Movistar + realizó un soliloquio que incluía chistes sobre Ortega Lara, secuestrado por ETA. Al poco tiempo de publicarse desde las redes sociales, el material fue retirado.

El monólogo de Iggy Rubin, invitado en el programa La Resistencia, no se ajusta a los principios de Movistar+. En consecuencia se ha retirado de forma inmediata de todos los soportes de la plataforma. Lamentamos profundamente el daño que ha causado y pedimos disculpas por ello.

La propia empresa arguyó sus motivos a las pocas horas, lo que trajo cientos de reacciones. El propio Ignatius Farray apoyó a su amigo y compañero de profesión desde su Twitter, momento que aprovechó para una breve reflexión.

Pero todo el mundo esperaba las explicaciones del presentador, David Broncano. Así, cerca de la medianoche, el humorista criado en Jaén publicaba un 'hilo' desde su perfil social.

Qué pasa, me ha pillado la movida en un sitio alejado del cable gordo, pero he estado en contacto con las partes implicadas y como el tema es complejo y tiene aristas voy a ABRIR UN HILO. (Al final pondré unos gifs graciosos para suavizar el coñazo ????)

Me consta que Movistar no ha actuado de esta forma por presiones de nadie. Presiones ha habido con otros mil chistes que hemos hecho y nunca nos han dicho nada. Creo que llevamos dos años haciendo una comedia fuerte y libre y estoy contento y agradecido por ello.

Es una empresa enorme, con interacción directa con la gente y necesidad de atender muchas sensibilidades. Su posición en un debate sobre una presunta humillación a víctimas de terrorismo, aún sin entrar en más detalles, es cuestión de sus valores corporativos y ahí no me meto ????‍♂️

La comedia depende del contexto, es al fin y al cabo un ejercicio de ficción y tiene muchos caminos, unos son más sencillos o inocentes, otros son procelosos y pasan por zonas de sombra, pero vamos, al final es para que se ría la gente. Es sólo eso, y a su vez no es poca cosa. pic.twitter.com/nCi0ks6G14

Por supuesto creo que ser víctima de terrorismo te hace merecedor de consideración a tu sufrimiento, conozco casos de cerca y evidentemente es algo que me genera mucha empatía en lo personal.

Eso sí, me flipa el ímpetu y la furia con que se ataca y se juzga un chiste, incluso aunque te duela, cuando estamos escuchando a diario barbaridades en cada mítin, y ésas van sin broma eh... VAMO A CALMARNO ????

En cuanto a Iggy siempre <3, es un gran cómico y no se puede ser mejor persona. Si los que le han puesto de animal sanguinario pasaran una tarde con él estoy seguro de que le invitarían a su casa en Nochebuena y le incluirían en su herencia, dada la magnitud humana del muchacho.

Y voy a ir parando, que me estoy leyendo y me empiezo a dar pereza a mí mismo. Es mi punto de vista y probablemente me equivoque en muchas cosas, sobre todo con la cantidad de factores a tener en cuenta y que hoy mi gabinete de comunicación ha sido éste: pic.twitter.com/tw0LzOui2w

— David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2019