¿Si un local cierra a las 10 puedes entrar a las 9.59? Es la polémica suscitada tras la disculpa desde la cuenta de Twitter de Alcampo a un usuario airado al que no se le había permitido entrar en un supermercado de la cadena un minuto antes de la hora de cierre.

El usuario, se mostraba indignado por el suceso hasta tal punto que anunciaba que no volvería jamas a la tienda. La respuesta del community manager de Alcampo fue disculparse y anunciar el traslado de la queja a la tienda “para evitar que vuelva a ocurrir”.

Después de haber hecho mis compras aqui por más de un año tengo que decir que no volveré jamas. Esta noche el cajero encargado me negó la entrada a las 9:59. Nunca imaginé que estuvieran tan poco motivados para vender.

C/ Marqués de Viana, 14, 28017 Madrid@alcampo — Telito.online (@OnlineTelito) 30 de abril de 2019

Hola Telito. Te pedimos disculpas por esta situación que nos comentas, se ha tratado de un error y sentimos mucho las molestias que se hayan podido causar. Hemos trasladado la queja a la tienda para evitar que vuelva a ocurrir. Gracias por escribirnos. Un saludo — Alcampo (@alcampo) 6 de mayo de 2019

En las redes, una abrumadora mayoría ha criticado la respuesta de Alcampo por no defender a su empleado. La consulta se ha hecho viral en las redes y ha iniciado un debate con muchas aristas: ¿La hora de cierre de un comercio es la hora de salir o la hora a la que no se permite entrar? Si el cierre se retrasa, ¿los empleados cobran horas extra o no?

Estas son algunas de las opiniones (y bromas) surgidas en las redes:

En cuanto Alcampo en vez de pedir disculpas al cliente, deberías felicitar al empleado que hizo lo correcto,ya esta bien de tragar con todo — AnaB (@Reinayguerrera) 7 de mayo de 2019

Para evitar que vuelva a ocurrir el qué? Si este tipo vuelve a y 59 obligaréis al personal a atenderlo? Vais a pagarle las horas extras? — Barbijaputa (@Barbijaputa) 8 de mayo de 2019

Por favor @alcampo súbele el sueldo al encargado de las cajas por hacer bien su trabajo negándole la entrada a 1 minuto del cierre y que así todos los trabajadores puedan conciliar. — Misifú (@menganita79) 7 de mayo de 2019

Si el horario de apertura está publicado que es hasta las 22:00, las 21:59 es una hora en la cual el establecimiento está abierto. Si no, que digan que no se puede acceder desde las 21:50, de manera explícita. — Ignasi Lirio (@ignaciolirio) 7 de mayo de 2019

Por sentido común en 1 minuto no se puede desarrollar un servicio comercial, es imposible. Puedo estar de acuerdo en el planteamiento teórico, no obstante. — Luis Luluso (@LuisLuluso) 7 de mayo de 2019

Si Alcampo cierra las 10, para mí, significa que puedes entrar hasta las 10. A lo mejor deberían dejarlo algo más claro para evitar confusiones. Muchas veces uno va apurado y no le queda de otra que entrar corriendo a comprar 2 o 3 minutos antes... — D. Walsh ???? (@davidwalsh92) 7 de mayo de 2019

Yo te hubiera dejado comprar y cerraba cajas a la hora correspondiente. Ver tu cara llegar con las patatitas en la mano hubiera sido ????????????????. Ten un poco de respeto tú, y organízate mejor el día. — Miss Papo (@PapoMis) 7 de mayo de 2019

El tema de Telito y Alcampo, a ver, hay una pregunta clave: ¿Hasta qué hora se puede entrar en la tienda? Si se puede entrar en la tienda hasta las diez y no le han dejado pasar antes de la diez, pues algo está mal. — Riau (@xaviconde) 7 de mayo de 2019

La pregunta que yo haría es:

¿Hasta qué hora les pagan a los empleados?

En Hacienda, Seg.Soc, Inem etc. cierran a las 14:00 pero te tienen que atender con las puertas ya cerradas porque sus empleados cobran hasta las 15:00. En los bancos pasa igual. — Jaime Abeja ???? (2.0) (@JacobusApis) 7 de mayo de 2019

Éste cliente no merece ninguna disculpa. — ÁngeleS Rendón???????????????????????????????????????????? (@AngelesRendn1) 7 de mayo de 2019

A esta gente habría que irle a su trabajo 30 personas a falta de 1 minuto de cerrar. Y si su actitud, trato y respuesta no es cordial y agradable, poner una queja los 30. Así igual aprende lo que es trabajar cara al público. — Danilovick (@MasterCluth) 7 de mayo de 2019

Sres. de Alcampo, yo creo que la mejor solución habría sido aplicar el horario a rajatabla , que para eso está y todos contentos, es decir, a las 22:00 hrs se cierran puertas y Telito duerme dentro. Arreglao — Olga (@olgaymasna) 8 de mayo de 2019

¿Un minuto antes del cierre? El fallo está en el CM de Alcampo. El cliente no tiene siempre la razón y ha sido una gran oportunidad de ser TT por todo lo contrario, apoyar a sus trabajadores #Alcampo — Elisa.BcnPostres (@ElisaBcnPostres) 7 de mayo de 2019

Que verguenza... El cliente no siempre tiene la razón. — Carlos García Pérez (@Akhyros) 7 de mayo de 2019

- LAS 21:59 SON LAS 21:59. NO SON LAS 22:00, NI LAS 22:01 ¿ENTENDIDO? A TELITO SE LE ATIENDE. pic.twitter.com/YEyN8nAYcM — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 7 de mayo de 2019

Telito es una mala persona. No seas como Telito. pic.twitter.com/ISVUDOQjVt — arcitecta (@arcitecta) 7 de mayo de 2019

Telito se ha chivao de que no le dejaron entrar al Alcampo a las 21:59. Telito ha puesto en riesgo el empleo de un trabajador porque a Telito le parece muy respetable ir a comprar a 1 minuto del cierre. No seas como Telito. — ascoymaldad (@ascoymaldad) 7 de mayo de 2019

Alcampo -¿Qué le decimos a Telito?

-NOT TODAY pic.twitter.com/0NoctTrg46 — Pasanospoco (@pasanospoco) 7 de mayo de 2019

Hemos cambiado a Araceli por Telito pic.twitter.com/WzsWZZiQTK — Juan Ceñal (@ordago13) 7 de mayo de 2019

Telito entrando en Alcampo a las 21:59. pic.twitter.com/ZfMCNXGbRB — JotaEle® (@JL69) 7 de mayo de 2019

Empleado del Alcampo, diciéndole sutilmente a Telito que se marche por donde ha venido.

(Imágenes exclusivas) pic.twitter.com/K2DsCjrBm0 — JuanFra (@JuanFraHernande) 7 de mayo de 2019