Tremending Topic directo 26M: con la misma poca rigurosidad que otros medios pero con más risas

Te contamos en directo la jornada electoral del 26M con la misma poca rigurosidad que otros medios pero con más risas. Sigue la información seria en el directo de Público.es

20.40.- Y a nuestra redacción nos siguen llegando las divertidas y curiosas anécdotas de toda jornada electoral

20.38.- Tenemos las primeras reacciones a estos datos

20.30.- Aún así cuidado con hacerse ilusiones, para el escrutinio aún queda...

20.20.- Es sólo una encuesta recordamos, pero de confirmarse sería una de las noticias de la noche

20.05.- Atención, ÚLTIMA HORA, según el primer sondeo a pie de urna las izquierdas sumarían en Comunidad y Ayuntamiento de Madrid

20.00.- ¡Cierran los colegios! Esperemos que todo haya tenido tiempo de meter su papeleta

19.55.- Quedan cinco minutos

19.50.- Cuenta atrás, ¡quedan 10 minutos para el cierre de las urnas!

19.33.- Nos siguen llegando imágenes de políticos votando:

19.20.- Todos los medios muy pendientes, con todos sus medios preparando análisis y gráficos

19.06.- La participación en las municipales se mantiene en niveles similares a los de 2015 , Así que ya sabéis, a votar que luego no vale arrepentirse

19.00.- Ayuso, Almeida y Casado han votado juntos. También tenemos imágenes de esto

- que no me vean, que no me vean, que no me vean... Jo, al final me han visto ????. pic.twitter.com/avgWm8OlWF

— ???????????????? ???????? ???????????????? (@absurddheces) 26 de mayo de 2019