Alrededor de 37 millones de personas están llamadas a las urnas este domingo en los comicios europeos, municipales y autonómicas en una misma jornada, acontecimiento que solo ocurre cada dos décadas.

"Al igual que los 28 miembros, tenemos que esperar al cierre de todas las urnas, las 23 horas, momento en el que cierran los colegios italianos, para iniciar el escrutinio de las europeas", ha confirmado el secretario de Estado de Comunicación.

Una hora más tarde se empezarán a dilucidar los resultados de los comicios nacionales, en los que los españoles están llamados a elegir 67.319 concejalesy 8.131 alcaldes.

El PSOE ganaría en Baleares y Unidas Podemos sería cuarta fuerza



El PSIB ganaría las elecciones autonómicas en Baleares, al lograr entre 17 y 19 escaños, según un sondeo hecho público este domingo por IB3, que también le da a Vox entre tres y cuatro diputados, con lo que esta formación entraría por primera vez en la Cámara autonómica. Según el sondeo de la cadena pública balear, tras el PSIB se situaría el PP, que obtendría entre 12 y 14 escaños. Ciudadanos sería la tercera fuerza política de las Islas, con entre 7 y 9 escaños y, a continuación, se situaría Unidas Podemos, con entre 6 y 8 escaños, y MÉS per Mallorca, con 4-5 diputados.

El PSOE ganaría las elecciones europeas con 18 escaños, seguido del PP



El PSOE se ha convertido en el triunfador de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas este domingo al conseguir 18 escaños y el 30,3 por ciento de los votos. Le sigue el PP con 11-12 y el 19,5 por ciento de los votos. El tercer partido más votado sería Ciudadanos con 8 parlamentarios y el 14,2 por ciento de los votos, seguido de Unidas Podemos con 7 parlamentarios y 11,8 por ciento. Vox entraría por primera vez en la cámara europea con 4 o 5 escaños y 8,2 por ciento, según el sondeo de GAD3 para ABC.

EUROPEAS | Puigdemont ganaría las europeas en Barcelona, según un sondeo



La candidatura que encabeza el expresidente catalán Carles Puigdemont habría ganado las elecciones en la ciudad de Barcelona, donde podría conseguir el 28 por ciento de los votos, según la encuesta hecha pública por El Periódico de Catalunya y Betevé. El sondeo, circunscrito a la ciudad de Barcelona y elaborado a partir de llamadas telefónicas realizadas durante toda la última semana de campaña, incluido el mismo domingo de la votación, ha sido elaborado por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para estos medios. El estudio revela que JxCat obtendría el 28 por ciento de los votos, seguido del PSC, con un 19,5 por ciento; y ERC, con otro 19,5 por ciento.

Una encuesta a pie de urna para la CRTVG vaticina que Martiño Noriega y Xulio Ferreiro (alcaldes de Santiago de Compostela y A Coruña) se verán superados por PSOE el primero, y por PSOE y PP, el segundo. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, quedaría muy lejos, a casi un tercio del resultado del Partido Popular. El socialista Abel Caballero arrasaría en Vigo, donde ya es alcalde, y el BNG doblaría el resultado de la segunda fuerza, el PP, en Pontevedra.



Podemos, entre la preocupación y la tensión



El partido morado ha recibido con cierta preocupación los resultados de participación, según informa Beatriz Asuar Gallego. Aunque son similares a los de 2015, han bajado respecto a las pasadas elecciones generales y hay dirigentes que apuntaban que la subida del voto en los barrios con mayores rentas no favorece a la izquierda. Sin embargo, las primeras encuestas no dan malos resultados para Podemos: de momento, podrían sumar en la Comunidad de Madrid y en Baleares. Más preocupación por Barcelona, ya que el sondeo de El Periódico da un empate técnico entre ERC y Barcelona En Comú. Aún así, los dirigentes del partido morado no han dado ninguna declaración oficial y no darán valoraciones de los datos hasta que sean oficiales. Podemos pasa la noche electoral en el Teatro Goya, el mismo sitio del pasado 28-A. Ya han llegado la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, y la candidata al Parlamento Europeo, María Eugenia Palop. Todavía no se sabe la hora a la que llegará el secretario general, Pablo Iglesias, ni el resto de dirigentes del partido.

El PNV espera en silencio



En el cuartel general del PNV reina el mutismo. Nadie hará valoraciones sobre los resultados del sondeo de EITB que le dan como ganador en las tres principales ciudades vascas. La principal preocupación de los nacionalistas está en Vitoria, donde EH Bildu podría disputarle el primer puesto. La encuesta de la Televisión Pública Vasca señala que será el PNV quien ganará esa pelea, aunque por algunas décimas.

El PSOE ganaría las elecciones en Castilla-La Mancha y roza la mayoría absoluta

El PSOE ganaría las elecciones en Castilla-La Mancha con el 43% y entre 16 y 18 diputados, según un sondeo de GFK para CMM. Cs y Unidas Podemos estarían prácticamente empatados con un 10 y un 11 por ciento, respectivamente. El partido de Carmen Picazo sería capaz de arrancar hasta cuatro diputados y los de García Molina aspirarían a mejorar su representación. Vox, por su parte, se disputaría el último escaño por Toledo, arriesgándose a quedarse fuera de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Un sondeo de EITB da como ganador al PNV en las capitales vascas



El sondeo realizado por Gizaker para EITB señala que Gorka Urtaran, cabeza de lista del PNV, ganaría las elecciones en Vitoria-Gasteiz, superando por cinco décimas a la candidata de EH Bildu, Miren Larrion. En Bilbao el PNV rozaría la mayoría absoluta y subiría hasta el 44,2% de los votos. También habría victoria peneuvista en San Sebastián, donde repetiría como alcalde Eneko Goia.

La derecha ganaría en Navarra

El sondeo de Gizaker para EITB señala que en Pamplona ganaría Navarra Suma, la coalición de derechas formada por UPN, Ciudadanos y PP, que obtendría 10 o 11 concejales. EH Bildu, que subiría siete puntos, se quedaría en segundo puesto con siete representantes.

EUROPEAS | La ultraderecha ganaría las europeas en Francia



El partido francés de ultraderecha Agrupación Nacional, presidido por Marine Le Pen, ganaría este domingo las elecciones europeas en su país, por delante de la formación del presidente, Emmanuel Macron, según las proyecciones difundidas por las televisiones.

El PSOE volvería a repetir triunfo en las autonómicas de Aragón

Según informa Aragón TV, Javier Lambán habría ganado con entre 25 y 27 escaños. Se impone así al PP de Luis María Beamonte que obtendría entre 13 y 15 escaños. Ciudadanos sería la tercera fuerza, con entre 8 y 10 diputados,

Vox entraría por primera vez en las Cortes de Aragón y obtendría entre dos y tres diputados, por encima de Izquierda Unida, que lograría entre uno o dos escaños.

Gana el PSOE en Zaragoza y ZeC quedaría en cuarta posición por detrás del PP y Cs



En el Ayuntamiento de Zaragoza, el PSOE obtendría entre 9 y 11 escaños, según el sondeo de Aragón TV. Zaragoza en Común, partido que ha gobernado en la última legislatura, cae a la cuarta posición con entre 3 y 4 concejales, por detrás de PP, con 5-6 escaños, y Ciudadanos, que obtendría entre 4 y 5. Podemos-Equo, formación que se ha desvinculado de ZeC en estos comicios, sumaría entre 2 y 3 concejales, Chunta Aragonesista se quedaría con 1 ó 2 y Vox y Par, partidos que en la última legislatura no han tenido representación, se juegan entrar en el consistorio de la capital con un escaño.

El PSOE sería la fuerza más votada en la mayoría de ciudades gallegas



Una encuesta a pie de urna de la Televisión de Galicia vaticina que el PSOE será la fuerza más votada en cinco de siete ciudades: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo y Santiago de Compostela. Los socialistas sólo se verían superados por el BNG en Pontevedra -con entre 13 y 15 concejales, frente a los tres o cuatro del PSOE-, y en Ferrol, la única ciudad en la que el PP sería la fuerza más votada. Obtendría entre 10 y 12 ediles, no muy lejos del PSOE, que lograría entre ocho y 10. La empresa demoscópica GFK ha realizado esta entrevista para la Corporación Radio e Televisión de Galicia, con una muestra de un mínimo de 9.480 entrevistas, en 79 colegios electorales de cada una de sus cuatro provincias.

Los alcaldes del cambio no revalidan mayorías en Galicia

Una encuesta a pie de urna de la Televisión de Galicia vaticina que los llamados alcaldes del cambio no conseguirían renovar sus mayorías, y la mayor parte de ciudades tendrían al PSOE como fuerza más votada. Así ocurriría en Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo y Santiago de Compostela, por lo que el PSOE sería el más votado en cinco de las siete ciudades, según informa Alejandro López de Miguel.

En Pontevedra ganaría el BNG, mientras que en Ferrol lo haría el PP, muy lejos del resultado del PP. El actual alcalde, Jorge Suárez, se haría con entre 3 y 4 concejales, lejos de los 10 o 12 del PP, y de los 8 o 10 que la encuesta atribuye al PSOE. Por su parte, los otros dos alcaldes del cambio, el de A Coruña, Xulio Ferreiro -con entre 6 y 7 concejales, tercera fuerza tras PSOE y PP- y Santiago de Compostela -Martiño Noriega, con entre 7 y 8 ediles, no sufrirían un descalabro similar al de Suárez.

La empresa demoscópica GFK ha realizado esta entrevista para la Corporación Radio e Televisión de Galicia, con una muestra de un mínimo de 9.480 entrevistas, en 79 colegios electorales de cada una de sus cuatro provincias.

Colau y Maragall empatarían en concejales en Barcelona, según una encuesta

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, y el alcaldable de ERC, Ernest Maragall, obtendrían el mismo número de concejales del pleno municipal: una horquilla de 10-11 cada uno, según una encuesta de Betevé y El Periódico de Catalunya. El PSC de Jaume Collboni escalaría hasta la tercera posición en el consistorio con entre 7 y 8 concejales, ya que en 2015 obtuvo 4 ediles. JxCat, con el alcaldable Joaquim Forn –en prisión provisional por la causa del proceso soberanista– y la número dos Elsa Artadi, obtendrían un resultado de entre 5 y 6 ediles, frente a los 10 que consiguió el PDeCAT en los comicios de 2015.

Las izquierdas ganarían en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid



Sondeo de Sigma Dos para Telemadrid, sondeo a pie de urna con más de 11.000 entrevistas. Se ha recogido un total de 90 muestras, 60 en Madrid capital y 30 en la Comunidad. En la Comunidad la izquierda sumaría más que las derechas.

PSOE 37-39

PP 26-27

Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 13-14

Ciudadanos 24-25

Más Madrid 17-18

Vox 12

La izquierda superaría a las derechas tanto en las cifras mayores de sus horquillas como en las menores, en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, según el sondeo a pie de urna de Sigma Dos para la región madrileña.

Comunidad:

Izquierda 67/71 (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos Uzquierda Unida Madrid en Pie)

Derecha 62/64 (PP, Ciudadanos, Vox)

Ayuntamiento:

Izquierda 29/31 (Más Madrid, PSOE)

Derecha 25/27 (PP, Ciudadanos, Vox)

Sondeo de Sigma Dos para Telemadrid.

La participación en las elecciones autonómicas de Murcia alcanza el 49,72%, 1,19 puntos menos que en 2015



El índice de participación en las elecciones autonómicas de la Región de Murcia ha alcanzado el 49,72 por ciento a las 18.00 horas, 1,19 puntos inferior al registrado en los comicios de 2015 a la misma hora (50,91 por ciento), según los datos del primer avance provisional proporcionados por la Comunidad.

Detectan 150 sobres con papeletas del PP en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó



Tres mesas electorales han tenido que suspender su actividad durante aproximadamente un cuarto de hora en el colegio Botánico Cavanilles de la localidad castellonense de la Vall d'Uixó después de que se haya detectado un total de 150 sobres blancos con la inscripción de los comicios municipales, que tenían en su interior papeletas de las elecciones locales del 2015, del Partido Popular y del cercano municipio de Onda.

La participación en Aragón en las elecciones autonómicas supera el 52%, casi igual que en 2015



La participación registrada a las 18.00 horas en las elecciones autonómicas de este domingo, 26 de mayo, ha sido del 52,16 por ciento, prácticamente la misma que en los anteriores comicios de 2015, cuando a la misma hora llegó al 52,36 por ciento.

La participación en las autonómicas de CyL se sitúa en el 53,45%, 3,6 puntos más que en 2015



La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se sitúa, a las 18.00 horas, en el 53,45 por ciento, según señala la Junta con la totalidad de las mesas y del censo confirmado, lo que supone 3,66 puntos por encima de las de 2015, donde se recogía un dato, a esta misma hora, del 49,79 por ciento.

La participación en las autonómicas en Extremadura es del 53,69%, 0,3 puntos menos que en 2015



El índice de participación en las elecciones autonómicas para la Asamblea de Extremadura de este 26 de mayo hasta las 18.00 horas es del 53,69 por ciento del censo electoral, lo que supone un ligero descenso de 0,3 puntos con respecto al dato registrado en los anteriores comicios de 2015, que fue del 53,99 por ciento.

La participación en las autonómicas de Madrid es del 58,11% a las 19 horas, 1,4 puntos menos que en 2015



La participación en las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid pasadas las 19 horas se sitúa en el 28,11 por ciento, 1,4 puntos menos que a la misma hora que en los mismos comicios de 2015, según los datos del Gobierno regional.

Prudencia optimista en Ferraz



No hay el ambiente de optimismo y euforia que se respiraba en la sede de Ferraz el 28 de octubre. Más bien, como dijo un portavoz socialista, hay “prudencia optimista”. La participación, similar a la del 2015, es lo que provoca mayor desconfianza en la dirección federal del PSOE, aunque algunos apuntan que puede haber abstención también en la derecha por el desánimo que reina en sus filas desde las generales. Pedro Sanchez aún no ha acudido a la sede de Ferraz y, en esta ocasión, llegará más tarde que en las generales, cerca de las once la noche cuando se desvelen los resultados de las europeas, según informa Manuel Sánchez desde la sede de Ferraz.

Casado se encuentra en la sede del PP en Madrid para seguir los resultados



El líder del PP, Pablo Casado, se encuentra ya en la sede del PP en la calle Génova, en Madrid, para seguir los resultados electorales, acompañado del secretario general del partido, Teodoro García Egea, y la vicesecretaria de Estudios y Programas y número dos por el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy. La desmovilización de los barrios tradicionalmente de izquierdas resulta beneficioso para el PP sí se confirma la tendencia en plazas como Madrid, la más relevante para los conservadores, informa Marta Monforte Jaén.



EUROPEAS | Los liberales proeuropeos ganarían en Eslovaquia



La coalición de izquierda liberal y europeísta Progresivne Slovensko-Spolu (PS) habría ganado las elecciones europeas en Eslovaquia con el 20% de los votos, según estimaciones preliminares del voto que cita la cadena privada Markyza.

El PS, una formación fundada en 2017 y sin presencia aún en el Parlamento eslovaco, entraría en la Eurocámara con 4 de los 13 diputados que aporta Eslovaquia a esa institución.

EUROPEAS | Los conservadores vencerían en Chipre en los comicios europeos, según los sondeos



El partido gubernamental, el conservador DISY, se perfila como el ganador de las elecciones europeas de este domingo en Chipre, aunque el partido comunista AKEL le sigue con un porcentaje muy similar, según los sondeos a pie de urna ofrecidos por la televisión estatal RIK nada más cerrar los colegios.

PP y Cs denuncian la imposibilidad de ejercer el voto secreto en Vitoria y Bilbao



El PP y Ciudadanos han presentado sendos escritos ante las juntas electorales de Vitoria y Bilbao en los que denuncian que no se está garantizado el derecho a ejercer el voto de forma "libre" y "secreta" en colegios electorales de ambas capitales. Las dos formaciones han explicado que han recibido quejas de votantes advirtiendo de que no existían papeletas en las cabinas destinadas a emitir el voto secreto y que todas ellas estaban expuestas en mesas a la vista de todo el mundo.

EUROPEAS | Los conservadores alemanes ganarían las europeas, pese a la pérdida de voto y al auge de los verdes



Los conservadores de la canciller alemana, Angela Merkel, se mantuvieron hoy como primera fuerza en las elecciones europeas, según los sondeos de la televisión pública ZDF al cierre de los locales, pero con una notable caída de votos y en medio del fuerte ascenso de Los Verdes.

EUROPEAS | Los conservadores ganarían las europeas en Grecia y relegan a Syriza, según los sondeos



La conservadora Nueva Democracia (ND), principal fuerza de la oposición, ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo en Grecia, mientras que el partido izquierdista Syriza del primer ministro, Alexis Tsipras, ha quedado relegado al segundo puesto, según los sondeos a pie de urna publicados al cierre de los colegios electorales a las 19.00 hora local (16.00 GMT).

EUROEAS | La participación en las europeas sube 15 puntos

En cuanto a las elecciones europeas, los primeros datos de participación la sitúan en el 49,07 % a las 18.00 horas, 15 puntos por encima del 34,07 % de 2014. Más información aquí.



MUNICIPALES| La participación se mantiene en niveles similares a los de 2015, pero menos que el 28A



La participación en las elecciones municipales de este domingo era a 18:00 horas del 50,02 por ciento, muy similar a los comicios locales de 2015, cuando a esa hora había depositado su voto el 49,79 %, mientras que es casi diez puntos inferior a las elecciones generales del 28 de abril, que fue del 60,7 %.. Más información aquí.

Preocupación en el equipo de Colau tras conocerse los datos de participación

Según informa El Mundo, fuentes cercanas a Colau y su equipo reconocen una cierta preocupación tras conocerse los primeros datos de participación. Tal es así que no han dudado en enviar una misiva a los suyos con la intención de movilizarles: "Los barrios ricos se están movilizando para echar a Ada Colau. La participación está subiendo sobretodo en los barrios con más tendencia a votar a Ernest Maragall. La victoria será aún más disputada que nunca y necesitamos todos los votos. Ada o Ernest. Puede ir de un voto! Activad vuestras redes y animad a vuestros vecinos y vecinas a votar. Reenvía este mensaje a tus amigos y familiares, especialmente en Ciutat Vella, Nou Barris y Sant Marti!"

Denuncian la falta de papeletas de Puigdemont en un colegio de Marbella



Una usuaria de Twitter se ha quejado de que en su colegio electoral, un instituto de Marbella, no había papeletas de Lliures per Europa, candidatura que encabeza Puigdemont. Según relata, ha tenido que esperar casi dos horas para que se las facilitasen. Finalmente, ha podido ejercer su derecho al voto.



Denuncian la presencia de sobres con papeletas del PP en un colegio de Murcia



Tal y como denuncia a través de un vídeo colgado en Twitter por Roberto López, en el colegio La Flota de Murcia se ha encontrado un "taco entero relleno con votos del PP", lo que infringiría la Ley Electoral.



Niegan el saludo al candidato de Vox en Olot

Según informa El Mundo, los integrantes de una mesa electoral de Olot, Girona, se han negado a darle la mano al candidato de Vox a la alcaldía de dicho municipio, Ignasi Mulleras, tras hacer efectivo su voto.



Investigan a una mujer tras ser localizada con "gran cantidad de votos y un censo electoral" en Melilla

Una mujer ha sido traslada a la Jefatura Superior de Policía con "gran cantidad de votos y un censo electoral con personas subrayadas" en un colegio electoral en Melilla mientras que las fuerzas de seguridad están investigado dos casos más similares. En declaraciones a periodistas, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, tras votar en el Colegio Reina Sofía, ha explicado "una mujer ha sido llevada a las dependencias de la policía donde permanece en este momento tras ser interceptada en las inmediaciones del Instituto 'Rusadir' en un coche con una cantidad significativa de votos y un censo con varios nombres señalados".

La participación cae 6 puntos en las municipales con respecto a las generales



La participación hasta las 14.00 horas en la jornada electoral del 26M registra una caída de más de seis puntos en las municipales con respecto a las generales del pasado mes de abril, una caída similar si se comparan los datos del 28A con las europeas de este domingo. La participación en las elecciones locales se eleva al 35,18% –con los datos del 99,57% de las mesas– frente al 34,78% de las últimas de 2015, lo que supone una subida leve de 0,37 puntos, mientras que la de las europeas, del 34,76% –con los datos del 99,91 % de las mesas–, ha experimentado un crecimiento de casi once puntos con respecto 2014, en buena medida motivado por la coincidencia en esta ocasión con los comicios locales y autonómicos.

Una mujer sufre un infarto al ejercer su derecho al voto en Mérida y un presidente de mesa de Montijo un ictus

Una votante de un colegio electoral de la localidad pacense de Mérida ha sufrido un infarto durante su ejercicio al voto pasada la media mañana de este domingo 26 de mayo, cuando se celebran elecciones municipales, autonómicas y europeas. Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura, que destacan igualmente que en torno a la misma hora a un presidente de una mesa electoral en la localidad pacense de Montijo le ha dado un ictus, en relación al cual ha comentado que será sustituido por el suplente de turno.

Denuncian posible compra de votos en Tenerife durante la jornada de reflexión



Agentes de la Policía Nacional habrían detectado un presunto fraude de compra de votos en Tenerife en favor del PSOE durante la jornada de reflexión este sábado, según ha publicado este domingo el periódico El Día. En concreto, el periódico apela a una denuncia de la Policía en la que uno de los interrogados asiente ante la pregunta de los agentes en este sentido. "Que al preguntarle a Doña Diana si le habían ofrecido algún tipo de remuneración por aceptar el sobre con los votos indicados, asienta con la cabeza que sí", relata el texto de la denuncia cuya imagen publica el periódico. Todo ello después de que la Policía hubiera recibido un aviso de que un edil socialista y un trabajador municipal estaban repartiendo sobres con papeletas del PSOE durante la jornada de reflexión.



Destrozos en protesta de chalecos amarillos en Bruselas en jornada electoral



Varios centenares de "chalecos amarillos" participaron este domingo en una manifestación no autorizada en el centro de Bruselas organizada con motivo del triple escrutinio regional, federal y europeo en Bélgica, durante la cual causaron destrozos en el mobiliario urbano. La policía intervino en la Estación del Norte de Bruselas para contener la marcha, convocada hace algunas semanas a través de las redes sociales pero para la que los organizadores no habían pedido autorización. Mientras un grupo de manifestantes fue contenido en la Estación de Norte por la policía, otro, formado por unos 250 "chalecos amarillos", se dirigió al centro de la ciudad destruyendo el mobiliario urbano a su paso.

En el pueblo de Níjar uno de cada tres vecinos no tiene derecho a voto

Este pueblo evidencia la falta de representación de buena parte de los inmigrantes residentes en ciertos pueblos de nuestra geografía. Es una caso especialmente llamativo con más de 7.700 extranjeros de nacionalidades sin derecho a voto de los cerca 23.000 adultos empadronados en el municipio.



Luis Garicano: "Tenemos que parar el crecimiento del populismo"



El cabeza de lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha afirmado este domingo que "hay mucho en juego" en estas elecciones europeas en las que "las fuerzas proeuropeístas" tienen que "parar el crecimiento del populismo". Garicano ha transmitido este mensaje después de depositar sus papeletas de votación en el colegio Fernando el Católico del barrio madrileño de Chamberí, acompañado de su mujer. "En estas elecciones hay partidos que quieren que las cosas sigan como están; hay partidos que quieren acabar con Europa; y Ciudadanos es un partido que quiere hacer reformas y luchar por una Europa mejor para todos", ha dicho el candidato de la formación naranja.



El PSOE denuncia injerencias en los votos en varios colegios de Málaga



Según informa La Opinión de Málaga, la candidatura de los socialistas en Málaga capital ha denunciado que en el "CEIP Ramón Simonet, en situado entre Miraflores y Nueva Málaga, han sustituido sobres vacíos por otros que ya contenían la papeleta del Partido Popular". Este mismo medio detalla también que, según el coordinador de la campaña socialista, Samuel García, denuncia que se están repartiendo sobres aparentemente vacíos a personas mayores en la entrada de dos colegios electorales.



Ribó espera revalidar el liderazgo y celebrar "un resultado fantástico futbolístico y político"

El alcalde de València y candidato de Compromís a revalidar el cargo, Joan Ribó, ha confiado en poder celebrar esta noche "un resultado fantástico futbolístico" –por la consecución de la Copa del Rey por parte del Valencia CF– y también "político", puesto que aspira a "renovar el liderazgo" del gobierno de coalición de La Nau pero "con mejores resultados". Así lo ha manifestado Ribó, que ha ejercido su derecho a voto en su colegio electoral, en el barrio de Patraix, algo más tarde de lo que suele hacer al haber regresado de madrugada de Sevilla.

Aguado insiste en vetar a Gabilondo pero dejarán decidir a sus compañeros en los ayuntamientos

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido en vetar al PSOE de Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid, pero dejará decidir a sus compañeros en los ayuntamientos. "Lo que suceda en los ayuntamientos serán los compañeros y un comité de pactos a nivel nacional los que lo decidan", ha revelado en declaraciones a los medios tras ejercer en Alcobendas su derecho al voto.

La participación en las elecciones europeas sube más de diez puntos



La participación en las elecciones europeas que se celebran este domingo era a las dos de la tarde del 34,68%, casi once puntos porcentuales más que el 23,87% registrado a esa misma hora en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en 2014.

La participación en las municipales es del 35,15%, prácticamente similar a la de 2015



La participación en las elecciones municipales se sitúa en el 35,15% a las 14.00 horas, una cifra ligeramente superior a la que hubo en 2015, cuando fue del 34,78%. El índice de ciudadanos que han acudido a las urnas en las primeras cinco horas de votaciones lo ha facilitado el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, en una rueda de prensa

Ana Pastor pide una alta participación para decidir "entre todos"

La expresidenta del Congreso y diputada del PP por Pontevedra, Ana Pastor, ha señalado que le gustaría que haya una alta participación en las elecciones municipales y europeas de este domingo para decidir "entre todos" el futuro de la ciudad. Pastor, que ha ejercido su derecho al voto a las doce del mediodía en el colegio Campolongo de Pontevedra, ha estado acompañada del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del candidato del PP a la Alcaldía, Rafa Domínguez.



Feijóo pide elegir a alcaldes que busquen "unir, no fracturar la sociedad"

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que los ciudadanos voten este domingo a alcaldes "cuyo objetivo sea unir, no fracturar la sociedad, las ciudades". Tras ejercer su derecho a voto en la ciudad pontevedresa de Vigo, Feijóo ha recalcado que "Galicia es un pueblo unido" y que los políticos lo que tienen que hacer es "seguir garantizando la unidad de nuestro pueblo en los consensos básicos y en la fraternidad desde el punto de vista de la convivencia".



Vara reivindica "ilusión" del pueblo extremeño por participación democrática



El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reivindicado este domingo la "ilusión" del pueblo extremeño por la participación democrática, como una de las claves para avanzar en el futuro. Fernández Vara ha acudido acompañado de su mujer a la Casa de la Cultura de su localidad natal, Olivenza (Badajoz), para votar en los comicios autonómicos, municipales y europeos. El socialista ha puesto en valor las primeras elecciones democráticas, las cuales "recordarán los más mayores del lugar con muchísima ilusión" por lo que representaron para España, Extremadura y la localidad oliventina.

La participación en las autonómicas sube un punto en Madrid con respecto a 2015

La participación en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid a las 13.00 horas es del 26,14 %, un punto superior a la de los comicios de 2015 a la misma hora, que fue del 24,81 %, según datos del Gobierno regional. Un total de 4.821.111 millones de electores –5.128.511 millones contando los 307.400 madrileños residentes en el extranjero con derecho a voto– están llamados este domingo a las urnas con la concurrencia de 1.012 candidaturas a municipios, 15 a la Asamblea y 32 al Parlamento Europeo.

Smith augura que "la fuerza de Vox" se va a consolidar y que la izquierda "sectaria" saldrá del Ayuntamiento

El candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado que las elecciones de este domingo van a consolidar "la fuerza de Vox" en ayuntamientos y autonomías y que su objetivo es "rescatar las instituciones de quienes las han puesto al servicio de la ineficacia en el mejor de los casos, cuando no al servicio de la ilegalidad", en referencia a la "izquierda sectaria". Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras visitar a apoderados del partido destinados en el colegio Nuestra Señora de Loreto, en el distrito de Barrio de Salamanca, tras haber ya ejercido su derecho a voto por correo.

Abascal anima a los ciudadanos a votar "sin miedo": "Es importante que cada español tenga su propia voz"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha animado a los ciudadanos a votar "sin miedo" y "defendiendo sus convicciones" en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. "Es verdaderamente importante que cada español tenga su propia voz", ha manifestado Abascal tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Público Pinar del Rey de Madrid. Por ello, ha hecho un llamamiento a la participación en los comicios para que el mapa político "sea el de una España más plural".

Juanma Moreno apela a votar "con alegría" y "determinación"

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha apelado a que la ciudadanía se tome "muy en serio" esta doble jornada electoral en la comunidad y ha pedido que participen "activamente, con responsabilidad, con alegría pero con determinación". Tras depositar su voto en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Málaga, Moreno ha dicho a los periodistas que tiene "esperanza" en recuperar votos tras recordar los malos resultados en las elecciones generales en "prácticamente todas las comunidades autónomas" y espera que el PP recupere electorado y "resintonice" con sus votantes.



Ayuso dice que son "prudentes hasta el final" pero "muy positivos": "Todo apunta a un buen resultado"



La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este domingo que, en su formación, quieren ser "prudentes hasta el final" pero ha hecho hincapié en que son "muy positivos". "Todo apunta a que vamos a tener un buen resultado", ha apostillado. Ayuso ha votado este domingo a las elecciones autonómicas, municipales y europeas en el IES Lope de Vega, situado en Malasaña, en torno a las 11.30 horas, acompañada de su pareja, y saludando a vecinos, interventores y apoderados.

Puigdemont no ha votado: "Mucha gente ha votado por nosotros"

El cabeza de lista de JxCat a las elecciones europeas, Carles Puigdemont, ha dicho este domingo desde Bruselas que no ha votado y, al preguntársele si lo había tramitado, ha respondido: "Ha votado mucha gente por nosotros. Y lo hemos conseguido porque mucha gente que sabía de nuestra imposibilidad de votar se ha ofrecido".

Bernie Sanders declara su apoyo a Ada Colau

El candidato democráta a las próximas primarias del partido estadounidense, Bernie Sanders, ha querido mostrar su apoyo a Ada Colau a través de un tweet publicado esta madrugada. El que perdiera en los comicios internos de su partido frente a Hillary Clinton, ha querido destacar la "lucha contra el poder corporativo" que la alcaldesa y Barcelona en Comú han llevado a cabo durante la legislatura.

'Kichi' espera acabar la noche con "muchos abrazos" porque será señal de que han "triunfado"

El candidato de Adelante Cádiz a la Alcaldía de Cádiz, José María González 'Kichi', ha manifestado que espera, una vez que se conozcan los resultados, "acabar la noche con muchos abrazos y muchas sonrisas", porque será señal de que han "triunfado". En declaraciones a los periodistas tras salir de votar en compañía de la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, el candidato de Adelante Cádiz ha deseado "que todos los gaditanos vivan una jornada electoral inolvidable". Así, ha vuelto a llamar a la participación y ha pedido "que nadie se quede en casa, que es importante participar en la jornada electoral".

Susana Díaz, segura de que la gente reconocerá "la buena gestión" del PSOE-A y se rematará "la faena"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado convencida de que este domingo, con motivo de las elecciones municipales y europeas, los ciudadanos reconocerán "la buena gestión" que los socialistas han desarrollado en los municipios andaluces, tanto desde el gobierno como desde la oposición, y así se "rematará la faena" del pasado 28 de abril.

Dolors Montserrat dice que España tiene que continuar modernizando Europa

La cabeza de lista del PP en las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha advertido este domingo de que está en juego "el futuro de España y Europa" y ha expresado su deseo de que "España continúe modernizando Europa". La candidata popular ha hecho estas declaraciones en el Casal d'Entitats de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), donde ha ejercido su derecho a voto y ha hecho un llamamiento a la participación. "Pido que el máximo de gente vaya a votar porque el futuro está en nuestras manos", ha señalado la exministra, que ha subrayado la importancia de que "España no se quede atrás y siga siendo protagonista de la modernización de Europa".

EUROPEAS: La Presidenta georgiana denuncia la ocupación rusa en el Día de la Independencia

La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, denunció hoy la ocupación rusa de vastos territorios del país y aseguró que Moscú ha convertido la región separatista de Osetia del Sur en una base militar, en un discurso con motivo de la celebración del Día de la Independencia. "Rusia ha convertido Osetia del Sur en una base militar", dijo la jefa del Estado en la Plaza de la Libertad, en el centro de Tiflis, tras un acto en el que 463 reclutas del Ejército georgiano juraron la bandera. "Nuestra independencia no puede ser plena mientras nuestros conciudadanos continúen siendo rehenes del violento régimen de Rusia", constató la presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas de Georgia.

Arrimadas llama a votar para que mañana no sea un día de "arrepentimiento"



La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido a los electores que voten este domingo "porque mañana no puede ser un día de arrepentimiento, mañana no puede ser un día de tristeza", y ha hecho "un llamamiento extra" a los ciudadanos para que voten también en los comicios al Parlamento Europeo. "Vamos a votar porque mañana no puede ser un día de arrepentimiento, mañana no puede ser un día de tristeza. Mañana tiene que ser un día de esperanza y alegría, y eso solo lo podemos conseguir si todos van a votar", ha dicho la hasta ahora líder de Cs en Cataluña tras ejercer su derecho a voto junto a su marido, Xavier Cima, en el colegio Ausiàs March de Barcelona.

El abogado Gonzalo Boye denuncia que le han impedido votar en las elecciones

Ha denunciado en Twitter que se le ha impedido votar en las elecciones, pese a que ha presentado su certificado de inscripción en el censo electoral. El letrado, natural de Chile y residente en Madrid, ha criticado que durante el veto de la Junta Electoral Central a Carles Puigdemont se le permitiese encabezar la lista de Lliures per Europa, pero ahora se le deniegue el voto. "Democracia de pandereta", ha rematado.



¿Pueden entrar los perros en los colegios electorales?

Algunas dudas entorno a este superdomingo son del todo inesperadas, y esta es uno de ellas. ¿Pueden los perros entrar en los colegios electorales durante la jornada? Según ha podido saber el diario 20minutos tras consultar a la Junta Electoral de Zona de Madrid, únicamente pueden entrar "aquellos perros que sirvan de ayuda y apoyo a personas con alguna discapacidad". Sin embargo, PACMA ha publicado una imagen de un votante con capote y un galgo que no ha gustado nada.

Gabilondo: "Donde me pongan los ciudadanos trabajaré para lograr concordia y convivencia"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha manifestado este domingo tras depositar su voto en las urnas que donde le pongan los ciudadanos trabajará por la "concordia" y la "convivencia", al tiempo que ha advertido de que antes de verse como presidente "hay mucho que votar y mucho que pactar". "Es difícil no sentir la emoción democrática cuando uno viene a votar, hemos vivido tantos años en situaciones donde no era posible expresar democráticamente la voluntad de los ciudadanos que siempre todos, cada uno que venimos, sentimos un día de celebración y de fiesta democrática", ha manifestado Gabilondo a las puertas del Colegio Público Joaquín Turina.



Errejón subraya el "valor extra" de cada papeleta ante un resultado "muy ajustado" para un "cambio histórico"

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha votado esta mañana en el colegio Santa Teresa de Jesús, en el barrio de Palacio, y ha remarcado el "valor extra" de cada papeleta por el "resultado ajustado" que se vivirá esta noche y que podría marcar un "cambio histórico". "Es una jornada decisiva para los madrileños, a las puertas de un cambio histórico despierta ilusión y despierta ganas; aunque eso se va a decidir por un puñado de votos y eso convoca a todos los madrileños", ha incidido Íñigo Errejón.

Los tres miembros de una mesa en Parla (Madrid) no se presentan



La delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vera, ha informado esta mañana de jornada electoral que se han constituido todas las mesas electorales de los 1.065 colegios electorales "sin incidencias destacables", como el pequeño incidente de una urna rota en Carabanchel que se ha podido reemplazar rápidamente o la falta de comparecencia de tres componentes de una misma mesa en Parla. "El dispositivo que hace posible la celebración de la cita electoral se ha puesto en marcha con la normalidad habitual", ha explicado García Vera desde la Delegación del Gobierno, tras afirmar que "algo más de 4,8 millones personas podrán ejercer su derecho a voto cuando no se ha cumplido ni un mes de las elecciones generales de 28 de abril".

EUROPEAS: Rumanía vota en unas europeas protagonizadas por la corrupción



Más de 18 millones de rumanos votan hoy en unas elecciones europeas que se celebran al mismo tiempo que un referéndum consultivo convocado por el presidente conservador contra las reformas de la Justicia del Gobierno socialdemócrata, que la UE considera dinamitan los esfuerzos de lucha contra la corrupción. Las últimas encuestas dan como favorito al opositor Partido Nacional Liberal (PNL), que forma parte del Partido Popular Europeo y obtendría en torno al 28 % de los votos.



Hallan muerto en su domicilio a un apoderado de Vox tras no acudir a un colegio electoral de Lavapiés

Un apoderado de Vox de 78 años José Luis Sánchez ha sido hallado muerto en su domicilio esta mañana cuando sus compañeros de partido han avisado a los bomberos al no responder éste a sus llamadas para interesarse por su estado tras constatar que no había acudido al colegio electoral de Lavapiés en el que estaba destinado. Así lo ha indicado este domingo el candidato al Ayuntamiento de Madrid y 'número dos' de Vox, Javier Ortega Smith, al desplazarse al colegio Nuestra Señora de Loreto, en el distrito de Salamanca, para mostrar su apoyo a los apoderados del partido y rendir homenaje a este afiliado del partido ante esta "triste noticia".

Casado afirma que las elecciones son un "contrapeso" a las generales

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este domingo que las elecciones municipales y autonómicas representan un "contrapeso" respecto a las generales y permitirán "controlar y atenuar" los efectos de las medidas del Gobierno. Casado ha transmitido este mensaje tras depositar sus papeletas en el Colegio Señora del Pilar de Madrid, donde ha animado a los ciudadanos a que acudan a votar. "Que nadie se quede en casa. No volveremos a votar en cuatro años. Lo que hoy decidimos va a acompañarnos durante mucho tiempo", ha subrayado el líder del PP a los periodistas en alusión a que los comicios municipales y autonómicos se celebran cada cuatro años.

EUROPEAS: Tsipras ve la cita electoral como un plebiscito sobre sus medidas sociales

El primer ministro griego y líder del izquierdista Syriza, Alexis Tipras, pidió este domingo el voto ciudadano a sus últimas medidas sociales y señaló que en las elecciones europeas y locales que se celebran hoy se trata de ayudar a que se mantenga la recuperación económica. Tras depositar su voto en un colegio en el popular barrio de Kypseli, Tsipras sostuvo que hoy es un día "de responsabilidad", en el que hay que defender los "sacrificios" del pueblo griego y en el que la ciudadanía decide si aprueba las medidas sociales anunciadas recientemente. Los comicios de hoy son la primera prueba de fuego para el Gobierno de Tsipras tras la salida del rescate.

Duque anima a votar en las europeas al estar la UE en una "encrucijada"

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, ha animado a votar en las elecciones autonómicas, municipales y europeas, de las que ha dicho que es muy valioso que haya una representación mayoritaria de "partidos proeuropeos" porque la UE se halla en "una encrucijada". Duque ha ejercido su derecho al voto a las 11.30 horas en el colegio Port de Xàbia de esta localidad alicantina, acompañado por el alcalde anfitrión, el socialista José Chulvi.



Junqueras agradece a su familia que haya votado por él

El presidente de ERC y cabeza de lista a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, ha agradecido a través de su cuenta de Twitter a su familia que este domingo haya votado por él. Junqueras, en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid), acompaña su mensaje con una fotografía en la que se ve, de espaldas, a su pareja y a sus dos hijos ante una mesa electoral. "Gracias Neus, Lluc y Joana por votar por mí", ha apuntado. Asimismo, ha hecho un llamamiento a que la gente acuda este domingo a los colegios electorales: "¿Cómo combate la injusticia y la falta de libertades la gente de ERC? ¡Votando, votando y votando!".

Com combat la injustícia i la manca de llibertats la gent d’@Esquerra_ERC? Votant! Votant i votant!

Esparza, de Navarra Suma, es el candidato de la coalición de UPN, PP y Cs



El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno Foral, Javier Esparza, ha animado a los ciudadanos a votar este domingo "con responsabilidad" y analizando "qué sociedad" quieren construir. Tras votar en el colegio electoral de Aoiz, el presidente regionalista y candidato de la plataforma integrada por UPN, Ciudadanos y PP, ha afirmado que, "de la misma manera que los ciudadanos tenemos un derecho, que es el derecho a poder votar, también tenemos la responsabilidad de aprovechar ese derecho, porque es algo fundamental para el futuro, es algo fundamental para la sociedad en la que queremos vivir".



Page pide votar con "corazón y de verdad"



El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, deposita su voto en el colegio 'Ciudad de Nara'. Seguidamente, ha instado a los castellano-manchegos a votar “con corazón y de verdad”, además de la importancia de un “voto masivo” que haga “más grande nuestra región y también España”. Todo ello, dentro de una Europa “tan necesaria para tantas y tantas cosas”, según ha incidido el candidato socialista. Informa Periódico CLM.

EUROPEAS: Los sondeos prevén una arrolladora victoria de Orbán en las europeas



Todos los sondeos prevén una arrolladora victoria del Fidesz del primer ministro Viktor Orbán en las elecciones europeas en Hungría, con la duda de si mantendrá sus 13 o 14 escaños en el Partido Popular Europeo o confirmará su ruptura, pasándose a los ultranacionalistas que lidera el italiano Matteo Salvini. Las encuestas dan al Fidesz hasta el 52 % de los votos, sin apenas cambios respecto a 2014, lo que equivaldría a hasta 14 de los 21 escaños que Hungría aporta a la Eurocámara. La campaña de Orbán ha insistido en su habitual discurso antiinmigración y en sus críticas hacia la Unión Europea (UE) y sus instituciones.

El Gobierno va a informar tres veces sobre el desarrollo de la votaciones



El Gobierno va a celebrar tres comparecencias de prensa durante la jornada electoral para informar del desarrollo de los comicios europeos y municipales y de los datos de participación. La primera rueda de prensa está programada a las 10.30 horas para dar cuenta de la apertura de los colegios electorales y de si ha habido alguna incidencia en alguno de ellos. A las 14.30 horas, se van a ofrecer los primeros datos de participación de las cinco primeras horas de votaciones –hasta las 14.00–. La tercera comparecencia tendrá lugar a las 18.30 horas, para actualizar el número de ciudadanos que han votado hasta las 18.00.



Amenazas homófobas a un edil de EH Bildu de Azkoitia



Según informa el diario Naiz, el concejal de EH Bildu, Iraitz Otaño, ha denunciado públicamente que ha recibido un texto anónimo amenazante. La nota, que apareció en su buzón, decía que le iban a «quitar esa sonrisa de batasuno y maricon» (sic.) de la cara.



Teresa Rodríguez (Podemos) pide "que ningún voto progresista se quede en casa"



La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado que espera "que la gente acuda de nuevo masivamente a las urnas, pero esta vez no para resistir, sino para defender derechos y tener esperanza en la conquista de nuevos derechos". "Que ningún voto progresista se quede en casa, esa debe ser la consgina de hoy", ha añadido. En declaraciones a los periodistas tras votar en el Colegio La Salle Viña de Cádiz junto a José María González 'Kichi', candidato a la Alcaldía gaditana por Adelante Cádiz, Rodríguez ha señalado que en Andalucía se presentan "más de 200 candidaturas de Unidad Popular, donde se ha ofrecido la fórmula flexible de que en cada municipio se organicen las candidaturas y las confluencias como las bases quieren". "Tenemos esperanza en obtener nuevas victorias en esta convocatoria en el ámbito municipal", ha afirmado.

Colau llama a la participación "para conquistar el futuro" de Barcelona

La alcaldesa y candidata de Barcelona en Comú a la reelección, Ada Colau, ha llamado este domingo a participar "masivamente" en las elecciones para "conquistar el futuro de la ciudad" y "dar un gran mensaje de esperanza en un mundo que está en crisis". Después de depositar su voto en el centro cívico de la Sedeta de la capital catalana, acompañada de su marido y sus dos hijos y del diputado de su formación en el Congreso Gerardo Pisarello, Colau ha declarado que los barceloneses tienen "la última palabra" para decidir cómo afrontar "los grandes retos" de la ciudad. "Hay grandes retos que tenemos que afrontar y esta ciudad está preparada para hacerlo, no tengo ninguna duda", ha subrayado.

Almeida afronta "optimista" la jornada electoral y llama a que "todos" voten en estas "elecciones importantísimas"



El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este domingo que afronta la jornada electoral con optimismo, y ha aprovechado para realizar un llamamiento a que voten "todos los ciudadanos" en estas "elecciones importantísimas". Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación tras depositar su voto en el Colegio Ortega y Gasset, en Tetuán. "Somos optimistas, pero en estos momentos lo que hay que hacer es un llamamiento del voto; es importantísimo que todos los ciudadanos puedan venir a votar, y ese es el llamamiento que nosotros queremos hacer", ha apuntado.



EUROPEAS: Estimaciones oficiosas dan ventaja a conservadores en las europeas de Letonia



El partido liberal-conservador Nueva Unidad (JV), del vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Valdis Dombrovski, se impuso en las elecciones europeas celebradas ayer en Letonia, según las estimaciones aún oficiosas difundidas hoy por la agencia letona de noticias LETA. De acuerdo con esos datos, JV, el partido asimismo del primer ministro Krisjanis Karins, fue la fuerza más votada, con un 26 %, mientras que los socialdemócratas prorrusos de Harmony habrían alcanzado un 18 % y los nacionalistas de Alianza Nacional (NA) estarían en un 16,2 %.

Isa Serra se siente "nerviosa" aunque "esperanzada" de poner en marcha "por fin" un cambio para la región



La candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha reconocido este domingo que se siente "nerviosa" por los resultados de las elecciones aunque se ha mostrado "esperanzada" de que "por fin" pueda poner en marcha el cambio que necesita la Comunidad de Madrid "al servicio de los madrileños". Isa Serra ha llegado caminando al Colegio Público Valdebernardo, situado en el distrito de Vicálvaro, donde antes de votar ha declarado antes los medios que se siente esperanzada de que se produzca un cambio en la región y ha animado a ejercer su derecho a la participación a todos los madrileños.

Otegi: "Vamos a volver a ser la sorpresa electoral de la noche y a dar otro salto en el cambio histórico"



El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que la coalición soberanista "va a volver a ser la sorpresa electoral de la noche" porque dará "otro salto, que hará mayor la ola puesta en marcha" en la anterior elección. Tras votar, alrededor de las 10.30 horas en el colegio electoral instalado en la Casa de Cultura de Elgoibar (Guipúzcoa), Otegi ha precisado que los retos de esta triple cita electoral son "obtener más de un millón de votos con las izquierdas soberanistas del Estado en las europeas, llevar a Pernando (Barrena) a Europa, disputar Vitoria, Araba y Guipúzcoa", además de "sostener el cambio de régimen en Nafarroa" y "apuntalar la alternativa en Vizcaya".

Carmen Calvo espera una alta participación porque "la democracia se la juega"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones y la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha confiado en que este domingo de elecciones municipales y europeas haya una alta afluencia de votantes a las urnas, porque "la democracia se la juega con sus índices de participación", de hecho considera que "unas tasas de participación altísimas son una magnífica imagen de este país y de esta democracia en el mundo".



EUROPEAS: Austria vota en las europeas bajo la sombra de su crisis política interna



Austria elige hoy a sus 18 representantes en el Parlamento Europeo bajo la sombra de la grave crisis política que vive el país por la ruptura de la coalición entre el Partido Popular y los ultranacionalistas, y la convocatoria para septiembre de las segundas elecciones anticipadas en menos de dos años. La publicación hace una semana de un vídeo en el que el ya exjefe del ultranacionalista FPÖ se mostraba dispuesto a recibir financiación ilegal para su partido a cambio de dar contratas públicas a una mujer que se hacía pasar por una millonaria rusa, hizo estallar la coalición y ha sacudido la política nacional.

Ábalos confía en cerrar el marco de institucionalidad y "ponernos a la faena"



El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, confía en que con los comicios que se celebran este domingo "cerremos el marco de institucionalidad en España" y "podamos ponernos a la faena" y "empezar a trabajar para afrontar los temas que tenemos, que no son pocos en este país". "Es un día muy importante cada vez que tenemos que votar y ejercer este ejercicio cívico y democrático", ha asegurado Ábalos después de ejercer su derecho a voto en el Colegio Salesianos San Antonio Abad de Valencia.



Una incidencia en Nerja (Málaga) al faltar papeletas retrasará el cierre de una mesa electoral 42 minutos

Una incidencia en una mesa electoral del núcleo de Maro, en el municipio malagueño de Nerja, retrasará el cierre de la misma esta noche de domingo 42 minutos. Esta mesa se había constituido y abierto pero un elector, al ir a ejercer su derecho al voto, comunicó que faltaban papeletas, tardándose en solventar la situación 42 minutos. Málaga, de hecho, ha sido la provincia andaluza más tardía en la constitución de las mesas. Entre las incidencias, también en Nerja, el interventor de uno de los partidos que concurren a las elecciones ha quedado como segundo vocal, tras el visto bueno de la Junta Electoral de Zona, ya que no habían comparecido ni el segundo vocal ni los dos suplentes, han precisado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga.



La falta de papeletas en tres colegios de Granada retrasa su cierre hasta 30 minutos



La falta de papeletas para las elecciones europeas en tres colegios electorales situados en Granada capital ha provocado que los centros vayan a cerrar hasta 30 minutos más tarde. Fuentes de la Subdelegación de Gobierno de Granada han señalado a Europa Press que electores han apuntando que faltaban papeletas para el Parlamento Europeo en el CEIP Alcazaba, por lo que las votaciones se han retrasado 30 minutos. Como consecuencia, el colegio cerrará a las 20,30 horas.



Borrell destaca que las europeas son "particularmente importantes": "Nuestro futuro se va a hacer en Europa"

El cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha destacado que las elecciones europeas "son particularmente importantes esta vez". "Nuestro futuro se va a hacer en Europa por eso es tan importante participar también en las elecciones europeas", ha subrayado este domingo el socialista tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Juan Falcó de Valdemorillo (Madrid). Borrell ha hecho hincapié en que "es un día importante" y en que "es bueno votar". "Es muy importante participar, espero que todos los ciudadanos lo hagan", ha concluido.

Una apoderada de ERC se desnuda ante un apoderado de Vox que le pidió quitarse su camiseta independentista



Un apoderado de Vox ha recriminado a una joven en un colegio electoral de Catalunya que acudiera a votar portando una camiseta en la que se pedía la libertad de los políticos presos. A continuación la apoderada de ERC se quitó la camiseta quedándose en sujetador.



Iglesias pide que la gente vote "con toda libertad y en conciencia" en un "momento histórico" que vive España

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que la gente tiene que acudir a las urnas "con toda libertad y en conciencia" porque "es crucial para el momento histórico" que vive España. "Creo que la gente es consciente de la importancia de los momentos históricos que estamos viviendo, hoy tienen que votar con toda la libertad y en conciencia", ha subrayado este domingo Iglesias tras votar en el Colegio Público La Navata en Galapagar.



Puig: votar es decidir el futuro de los pueblos y de una Europa con derechos



El presidente de la Generalitat en funciones y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha animado a los ciudadanos a participar en las elecciones europeas y municipales porque con su voto van a decidir no solo el futuro de los pueblos y ciudades de la Comunitat, sino también una Europa más fuerte en derechos humanos. Después de votar en Morella (Castellón), su ciudad natal, Puig ha indicado que hoy es un día especial en el que los ciudadanos van a "decidir quienes van a ser los que dirigirán la política local, que es básica para la acción transformadora de la sociedad" y que hace posible la "participación cotidiana de los ciudadanos en los asuntos públicos".



Revilla confía en que "esta vez sí" su partido gane las elecciones

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha confiado este domingo en que "esta vez sí" su partido gane las elecciones y haya "mucha" participación y "muchos" votos para los regionalistas. En declaraciones a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en el colegio Fernando de los Ríos de Astillero, Revilla ha afirmado que lo primero que espera de esta jornada electoral es que vaya "mucha" gente a votar y que no disminuya el número de votantes en relación a las generales. "Tengo muy buenas sensaciones y vamos a ver si esta vez el PRC, después de 40 años, tiene un resultado muy bueno, que sería ganar las elecciones. Estoy tranquilo e ilusionado. Espero que haya mucha participación y muchos votos para el partido", ha relatado.

Monasterio llama a ir a las urnas para hacer frente a la izquierda y cree que serán determinantes

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha apelado a los madrileños a votar en las elecciones de este domingo para "hacer frente a la izquierda" y defender la libertad y sus valores. Además, ha asegurado que su formación será "determinante" para el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que las perspectivas en el Ayuntamiento de la capital son "hace frente" a la izquierda que representa la alcaldesa Manuela Carmena. "Los madrileños pueden ir hoy a las urnas para hacer frente a la izquierda y defender la libertad y sus valores", ha apuntado la aspirante a presidir la Comunidad de Madrid.

Rodríguez Palop: "Si no llenamos las urnas, las llenarán por nosotras"



La candidata de Unidas Podemos al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, ha recordado este domingo la importancia de la implicación ciudadana en las elecciones europeas, tras despositar sus votos en el colegio público Escuelas Aguirre de Madrid. "Es importante que los españoles y españolas no se abstengan y llenen las urnas, porque si no las llenamos nosotras, las llenarán por nosotras", ha señalado Rodríguez Palop en declaraciones a los periodistas.



Torra dice esperar solo una "sentencia absolutoria" para los políticos presos



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este domingo que "la única sentencia" que espera para los políticos catalanes en prisión preventiva es "una sentencia absolutoria", y ha denunciado que no se han podido "hacer las campañas en igualdad de condiciones". "Llevamos un año y medio con los 'jordis' en prisión, tenemos a la mitad de miembros nuestro gobierno en la prisión, la mitad en el exilio. Esto no puede seguir así, la única solución, la única condición, la única sentencia que nosotros esperamos es que sea una sentencia absolutoria", ha dicho el presidente catalán tras votar junto a su mujer, Carola Miró, en la Escuela Oficial de Idiomas del barrio barcelonés de Sant Gervasi.



Rivera, tras votar por primera vez en Madrid: "Lo hago y lo haré en cualquier lugar de España"

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, acaba de votar y a la salida ha pedido "confianza" a los ciudadanos que ya les apoyaron hace cuatro semanas en las generales. Por primera vez, que Rivera vota en la capital: "Lo hago y lo haré en cualquier lugar de España". También ha pedido que "nadie se quede en casa" para que "no nos arrepintamos esta noche de lo que pueda ocurrir". "Ciudadanos va a repetir el éxito del 28 de abril", ha señalado el político solicitando que se repita el "cheque de confianza" que fue otorgado por sus votantes en pasadas elecciones.



Las claves de lo que está en juego el 26-M



En cada ocasión, cuando llegan, las elecciones municipales y autonómicas ponen el país patas arriba. Son unos comicios complejos y sencillos al mismo tiempo para los partidos. Por un lado, la fragmentación -se eligen 8.093 corporaciones y 12 parlamentos autonómicos- permite múltiples lecturas y, por otro, el componente personal, con el añadido de implicación, que tiene cada elección lleva a que las estructuras orgánicas no tengan que esforzarse en sacar a las bases a la calle. En cada ciudad, en cada pueblo, se vive este momento con efervescencia, y todos los candidatos ponen de su parte. Informa Raúl Bocanegra

Urkullu llama a votar para "construir, municipio a municipio" una Euskadi que "está en Europa"



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha llamado a acudir hoy a las urnas para "construir, municipio a municipio" y "Territorio a Territorio" una Euskadi que "está en Europa". Tras votar, Urkullu se ha referido a la triple jornada electoral que se celebra este domingo y ha expresado su deseo de que "la participación de los ciudadanos y ciudadanas vascas esté fundamentada en el trabajo con el que, desde los municipios y territorios se construye Euskadi". "Una Euskadi en colaboración institucional y que, además, es una Euskadi que está en Europa, una Europa que tiene que ser transformada", ha señalado.



Manuela Carmena acude a su colegio

La alcaldesa, que concurre de nuevo a los comicios locales –en esta ocasión bajo las siglas de la plataforma 'Más Madrid'–, ha sido la primera candidata en ejercer su derecho al voto. Lo ha hecho en el IES Conde Orgaz. Allí ha asegurado que tiene la "esperanza" de obtener "buena nota" en las elecciones municipales porque ha hecho "bien" el "examen". A la salida del colegio electoral, la alcaldable ha llamado a participar y a que "nadie se quede en casa" porque, a su juicio, el voto es la forma "más importante" de "cuidar la democracia".



Europa comienza a votar

La Unión Europea lleva todo el fin de semana votando a sus representantes de la Eurocámara. Irlanda aprovechó la cita para realizar un referéndum sobre la flexibilidad del divorcio.

El candidato ultraderechista alemán Joerg Meuthen AfD ya votó, mientras que el presidente de la República de Italia y mítico miembro del Partido Comunista, Sergio Mattarella, también fue de los primeros en acudir a la cita electoral.

Pedro Sánchez, primero en votar

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha sido la primera gran figura en acudir a votar. Alrededor de las 9.35, el líder socialista acudió a su colegio electoral para depositar su voto.

Sánchez se ha volcado con la campaña para que la izquierda recupere el control de la Comunidad de Madrid, aunque entre las expectativas de este domingo pasa mantener sus actuales gobiernos: Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y Aragón.

"Hay que hacer una llamada a la movilización para saber lo que nos jugamos. Después de las elecciones hay que ofrecer un horizonte de estabilidad política. Hoy se decide si queremos seguir avanzando", ha dicho el presidente tras ejercer su derecho constitucional.