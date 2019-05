Hasta aquí hemos llegado: el rey (emérito) Juan Carlos ha anunciado su retirada de la vida pública. El monarca, acusado de cobrar comisiones ilícitas y de esconder fondos en Suiza, dejará de acudir a actos institucionales desde el 2 de junio.

Juancar comunicó este lunes su decisión a su hijo Felipe VI en una carta en la que recuerda que se cumplen cinco años de su abdicación y que cree que ha llegado el momento de “pasar una nueva página de su vida”.

Muchas dudas surgen ahora a los españoles. ¿Pero no estaba retirado ya? ¿Y qué significa esto entonces? ¿Qué hace un rey cuando se retira? ¿A qué se dedicará ahora? Las respuestas las tienen, una vez más, los tuiteros:

URGENTE | PAREN LAS ROTATIVAS El rey Juan Carlos anuncia que a partir de ahora no va a hacer nada. No como antes, que no paraba de trabajar.

Me acabo de enterar de que el rey viejo se ha retirado. Y me acabo de enterar también de que alguna vez trabajó.

– Y me dicen «usted es el rey Juan Carlos, ¿qué hará a partir de ahora?» y les digo lo de siempre, no trabejar. Trabaher. Trabellar. Trebajar. Como se diga, JAJAJA.

- Me jubilo.

- Pero si ya estás jubilado.

- Pues me retiro de la vida pública.

- Schhhh...

- Te juro por Dios que me voy a los Alpes con tres rusas y esta vez no vuelvo.

- Calla coño.

- Como me mandes callar otra vez desabdico y te vas a tomar por culo. pic.twitter.com/hxGrkBfF8c

— Kim Jong-un (@norcoreano) 27 de mayo de 2019