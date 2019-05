“Sé tu propio jefe. Flexibilidad de horarios, ingresos competitivos y la oportunidad de conocer tu ciudad repartiendo al aire libre. Apúntate y en menos de 24h colabora con nosotros”.

Varios artículos y declaraciones han mostrado que estas palabras de Glovo ocultan otro tipo de realidad, pero no fue hasta el pasado sábado cuando estalló la polémica tras la muerte de un repartidor en Barcelona. El joven de 23 años falleció al arrollarle un camión mientras trabajaba.

La polémica no sólo se encuentra en las bajas medidas de seguridad, sino en el sistema en sí, ya que es de sobra conocido que las cuentas de Glovo son alquiladas a migrantes sin papeles o personas con necesidades económicas.

Este fue el caso de Pujan, un joven procedente de Nepal que llevaba en Barcelona tan solo unos meses y que al no tener papeles tuvo que aceptar esta opción.

El periodista Iván Gutiérrez ha compartido un hilo en Twitter explicando cómo este tipo de empresas sirven de subterfugio para personas sin papeles.

????????Algunos me han preguntado sobre el tema Glovo por diversos reportajes. No quería decir nada, porque tengo mis dudas cuando es una situación tan delicada como esta. Pero con la indignante respuesta de Glovo, no aguanto más. Va hilo ???? pic.twitter.com/NCRRq96QJ8

Glovo dice que el chico fallecido no era repartidor suyo (aunque lo asumirán todo blabla), que utilizaba la cuenta de otro. La cosa es, Glovo sirve de subterfugio para migrantes sin papeles que no tienen muchas más opciones. Y esto, es sabido dentro de la empresa desde hace MUCHO

Y en muchos casos ellos no quieren ser trabajadores. Primero porque no podrían. Segundo, en muchos casos, porque no saben lo que comporta en vacaciones, derechos laborales etc (basado en muchos de los que conozco y abogados que hablan con ellos)

— Iván Gutiérrez (@ivanngutierrez) 27 de mayo de 2019