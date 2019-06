Continúan las reacciones al vídeo de la pareja de un alto cargo de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, en el que frivolizaba con cambiar la decoración del despacho de su marido, director general en la Agencia Pública Andaluza de Educación. La mujer del político, Manuel Cortés Romero, se refería además a la institución como “la agencia de Manuel”, mientras se acariciaba el pelo en una storie de Instagram. El vídeo se hizo público ayer y rápidamente corrió como la pólvora en las redes sociales, donde muchos se preguntaron si esta es “la nueva política del tripartido de Andalucía”.

En las últimas horas, las críticas han continuado mezcladas con bromas, algunas llegadas directamente desde los colegios andaluces. Como si fuese un acto de justicia poética, han aparecido varios vídeos de mujeres acariciándose el pelo mientras muestran los problemas de los centros educativos (defectos en los edificios, calor asfixiante, etc.), para acabar con un maravillosamente irónico: “Cari, esto necesita también una reforma”.

Las bromas y críticas sobre el vídeo continúan:

No, no es la "agencia de Manuel". Y no no hay que gastar dinero en una remodelación de la decoración del despacho.

Sr. @javierimbroda hay que acabar con esta banalización de lo público. Un poquito de seriedad. Que ya van dos instagramers de su consejería tomándonos el pelo. https://t.co/oG6MzuOlea

— Jose Ignacio García (@joseigs_) 6 de junio de 2019