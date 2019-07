La multa por el “Almeida carapolla” muestra la cara más irónica del efecto Streisand

Las redes sociales se han llenado con el hashtag #AlmeidaCaraPolla tras la publicación de Strambotic en este medio.

En el artículo el colaborador explica cómo un joven ha sido multado por llevar una pegatina precisamente con esas palabras.

Los tuiteros se han volcado para apoyar la libertad de expresión de una forma muy original: criticar de forma irónica el hashtag, pero escribiéndolo en cada tuit.

De nuevo el efecto Streisand vuelve a las redes. Este efecto se produce cuando se intenta realizar algún tipo de censura y el intento se vuelve en contra.

En España ya ha pasado con otros casos de censura como el del libro de Fariña, las amenazas al Mundo Today o el caso del alférez franquista que participó en el juicio a Miguel Hernández.

Por qué es lo de #AlmeidaCarapolla ? Por multar a un chico que llevaba una pegatina en la que ponía #AlmeidaCarapolla ? Entonces entiendo que no debemos escribir #AlmeidaCarapolla . No lo haremos, bajo ningún concepto.

Gente no pongáis tuits con #AlmeidaCarapolla no vaya a ser que #AlmeidaCarapolla se haga TT.

Llevo 2 meses sin aparecer por aquí, sólo vuelvo para deciros que no uséis el hashtag #AlmeidaCarapolla

No lo uséis.

No uséis #AlmeidaCarapolla, ta feo.

Me vuelvo a instagram.

— Isaac Corrales ???? (@isaacfcorrales) 2 de julio de 2019