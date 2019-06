El caso del alférez franquista que participó en el juicio a Miguel Hernández: de desconocido, a la Wikipedia

Antonio Luis Baena Tocón. Hasta hace pocos días muy poca gente conocía el nombre del hombre que actuó como secretario en el juicio a Miguel Hernández. Era un completo desconocido. Sin embargo, en apenas unas horas, Antonio Luis Baena Tocón tiene página propia en la Wikipedia, en la que se explica su participación en el juicio del poeta oriolano, y durante unas horas ha protagonizado uno de los trending topic en la red social Twitter, es decir, uno de los temas más comentados del día en la red social.

Antonio Luis Baena, Trending Topic de este martes.-

¿Pero qué ha pasado para que un perfecto desconocido hasta hace unos días tenga tanto protagonismo en redes? Es lo que se conoce como el efecto 'streisand'. El hijo de Baena Tocón pidió a la Universidad de Alicante y a otras webs y medios de comunicación que retirara el nombre de su padre de varias publicaciones en nombre de la Ley de Protección de Datos y del derecho al olvido digital. La Universidad de Alicante aceptó de manera cautelar a borrar de su buscador de internet el nombre del secretario judicial y la decisión fue recogida en una noticia de El País.

A partir de ahí, historiadores, medios de comunicación, investigadores y juristas alertaron sobre lo delicado del asunto. "Lo que está en juego es nuestro derecho a la Memoria Histórica", decía a Público el jurista Carlos Sánchez Almeida. Y las redes sociales y la comunidad de internautas hicieron el resto. Rápidamente el nombre de Antonio Luis Baena Tocón inundó las redes sociales y Jorge Castrillón, editor de Wikipedia, creó una entrada en la Wikipedia, la enciclopedia libre, que señala, entre otras cosas, lo siguiente:

"Fue miembro de varios consejos de guerra relacionados con el Juzgado Especial de Prensa, destacando el instruido contra el poeta Miguel Hernández, condenado a muerte en marzo de 1940 –la pena fue posteriormente conmutada por 30 años de prisión–. Baena Tocón figuró como secretario del mismo, a pesar de no tener la titulación necesaria para ello al haber aprobado tan solo unas pocas asignaturas de Derecho", señala el artículo creado el mismo martes por la tarde en la enciclopedia libre.

Entrada de Antonio Luis Baena Tocón en la página de Wikipedia

Así, el intento de borrar de la Historia la participación de Baena Tocón en el juicio a Miguel Hernández ha sido un sonado fracaso. La UA ha accedido de manera cautelar a la petición del hijo del alférez franquista, sin embargo, miles de personas han conocido el nombre de una persona que hasta el momento desconocían por completo. Un tiro por la culata en toda regla.

Castrillo, editor de Wikipedia que ha creado este artículo, ha señalado a Público que lo sucedido en las últimas horas con el caso de Baena Tocón muestra que "en estos tiempos es imposible 'contener' información" por mucho que se intente. "La cantidad de reacciones en diferentes plataformas demuestra que hay ganas de saber qué ocurrió durante el franquismo y que el 'pacto de silencio' de la Transición está definitivamente roto, por muy nerviosos que se pongan algunos familiares o ciertas formaciones políticas", ha señalado Castrillo.

La Universidad de Alicante mantiene el borrado

Mientras tanto, la Universidad de Alicante ha ofrecido este miércoles nuevas explicaciones sobre su decisión de eliminar del buscador de internet el nombre de Luis Baena Tocón. El rector de la entidad académica, Manuel Palomar, ha explicado que, de momento, mantendrá el 'borrado' de las dos publicaciones sobre Hernández, mientras que los servicios técnicos y jurídicos de la UA estudian la manera de revertir su decisión. La resolución final, según ha anunciado el rector, llegará en "los próximos días".

Palomar también ha explicado que tomaron la decisión de eliminar el nombre de las búsquedas "porque el plazo máximo para tomar una decisión acababa el lunes" pasado y tenían que tomar una decisión cautelar garantista a la espera de un estudio más en profundidad.

El rector, de esta forma, ha incidido en que lo que se está estudiando ahora es la manera de que "los metadatos" de una investigación, es decir, todo aquello que puede aparecer en el catálogo de su buscador, "forme parte de la obra" realizada por cualquiera de sus profesionales. De esta forma, "no estarían sujetos a la Ley de Protección de Datos" o al llamado derecho al olvido.

No obstante, Palomar ha explicado que hasta que no concluya el estudio jurídico y técnico de la comisión no se podrá incluir el nombre de Baena de nuevo en el RUA.

Solicitan un dictamen a la Agencia de Protección de Datos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos un dictamen a través del cual señale si el derecho a conocer la verdad y a que se conozca la verdad que tienen las víctimas de la dictadura franquista choca con el derecho al olvido o no tiene límites a la hora de generar conocimiento acerca de violaciones de derechos humanos, como dictan diversas revoluciones de la Organización de Naciones Unidas.

Para el presidente de la asociación, Emilio Silva, "se trata de un caso claro de censura, ya que el derecho a la verdad prevalece por encima de la protección de datos de quiénes formaron parte de un régimen sostenido sobre la violencia, la persecución física, social y penal por causas ideológicas y la colaboración con un régimen antidemocrático".