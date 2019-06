¿Derecho al olvido o derecho a borrar la historia? La Universidad de Alicante ha eliminado de dos artículos en internet el nombre de Antonio Luis Baena, alférez franquista que participó en el juicio que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Lo ha hecho a instancias del hijo de Baena, según ha informado este martes el diario El País.

La estrategia les ha salido regular, porque en la era de la información, a veces tratar de silenciar algo tiene el efecto contrario: en concreto el conocido como efecto Streisand, que sucede cuando el intento por censurar algo provoca su difusión masiva. Lo hemos visto en muchas ocasiones, y hoy también.

Tras la publicación de la noticia de El País, las redes han convertido ‘Antonio Luis Baena’ en uno de los temas más comentados del día y una búsqueda de este nombre en Google arroja decenas de resultados, y todos dejan claro lo que se quería que se olvidase: que el alférez Antonio Luis Baena ejerció de secretario judicial en el consejo militar que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández.

