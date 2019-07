"Los fascistas que nos han intentado echar hoy no se saldrán con la suya", dijo Inés Arrimadas durante la celebración del Orgullo en Madrid.

Todo vino precedido por el debate sobre si la presencia o no de Ciudadanos en la celebración era tolerable tras haber pactado en el Ayuntamiento de Madrid con el partido ultraconservador Vox.

????️‍???? Son intolerables las agresiones de radicales durante el #OrgulloMadrid2019 ???? @InesArrimadas "Cs ha nacido para defender la libertad en los lugares más difíciles; los fascistas que nos han intentado echar hoy no se saldrán con la suya" #NoNosCallarán #AlOrgulloVamos pic.twitter.com/WRASqfTsVw

Muchos de los que acudieron a la celebración repudiaron la presencia del partido naranja, por lo que Arrimadas aprovechó el minuto ante los micrófonos para intentar poner a su partido en el papel de víctima..., algo que no fue como ella esperaba.

El Orgullo no quiere a quien abre las puertas de las instituciones a sus victimarios. Y hacen bien. https://t.co/ocpZdKQiEo

Gran parte de la indignación, de las bromas y del jaleo que se montó en redes vino por la ligereza con la que Arrimadas usa la palabra "fascista" para todo... Menos para Vox.

Ciudadanos y en concreto Inés Arrimadas no deberían banalizar la palabra "fascista" en un país en el que todavía hay 114226 personas civiles asesinadas por el fascismo y tiradas en cunetas. Y no estaría mal que condenarán al fascismo español que se llamaba franquismo.

Quien pretende usar una fiesta y una manifestación tan pura y bonita como es el orgullo LGTB para significarse y darse voz a costa de desprestigiar al colectivo no merece la más mínima mención. NI UN PASO ATRÁS.

Arrimadas llama "fascistas" a independentistas y al movimiento LGTBI. C's ha pactado con Libertas y Vox, se manifiesta junto a la Falange y abandonó el Parlament para no condenar el franquismo. Su padre formó parte de la brigada político militar de Franco pic.twitter.com/4ZXBtfcuvy

- Arrimadas: Unos fascistas no nos han dejado manifestarnos. - ¿Le parece V0X de ultraderecha? - No nos gusta poner etiquetas. #L6Norgullosos

Me hace gracia ver a Inés Arrimadas quejándose de que no dejan a Ciudadanos apoyar al colectivo LGTBIQ+ en el #OrgulloMadrid2019 ¿Sabes cómo se apoya al colectivo, Inés? Fácil: No pactando con la ultraderecha.

