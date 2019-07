Los peligros que se esconden tras el furor viral de la aplicación que te convierte en viejo

Por mucho que lo neguemos, envejecer es un tema que nos preocupa a todos. Bueno, a todos menos a Jordi Hurtado. ¿Quién no se ha preguntado cómo estará dentro de 30, 40 o 50 años? Pues desde este lunes FaceApp te da la respuesta.

No, no es una aplicación nueva. Aunque si renovada. Tanto, que ha logrado en apenas 48 horas situarse entre las 'apps' más descargadas en Google Play y Apple Store gracias a la inteligencia artificial que permite transformar nuestro rostro para comprobar como el paso del tiempo va haciendo mella en nuestra piel.

Y, como era de esperar, las redes sociales se han inundado de usuarios que han querido compartir el que podría ser su viaje al futuro. El suyo, el de deportistas, actores, actrices, cantantes, políticos. Y que no falte el humor.

There I did it #FaceApp pic.twitter.com/3vgPiCW62X

— Shan Kadkoy (@SKadkoy) 14 de julio de 2019