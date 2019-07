Este lunes, el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, habló por primera vez desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y dejó una imagen que recuerda a tiempos pasados. Su intervención, durante la primera jornada del Debate de Investidura, no sorprendió: habló de “comunistas, separatistas, proetarras, chavistas, golpistas…” y ofreció una muestra de la ideología de su partido. Un discurso victimista con su dosis de criminalización de la inmigración y sus críticas al feminismo y al movimiento LGTBI, aderezado con soflamas ultranacionalistas. Lo que viene siendo el ideario de la ultraderecha de cualquier país.

El discurso de Abascal no ha pasado desapercibido en Twitter donde los tuiteros han resumido su intervención así:

Ustedes no pueden verlo, pero voy montado a caballo. De espaldas. pic.twitter.com/1G8boYVcGc

Abascal se queja mucho de los impuestos. Parece olvidarse que lleva viviendo de ellos toda su vida, pues no ha ganado un céntimo de la actividad privada jamás.

No me extraña que tuvieran escondido en campaña a Abascal.

Resumen Abascal. Putear y perseguir es mi libertad. Si me decís que no soy libre de putear y perseguir a quien me apetezca, lloro mucho y digo que el perseguido soy yo. Si se ampliase la edad para votar hasta los 4 añitos, VOX lo petaría en las guarderías. #SesiónDeInvestidura

— gerardo tecé (@gerardotc) July 22, 2019