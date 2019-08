El millonario diputado Marcos de Quinto presume de sus vinazos de regalo… ¿y la ética parlamentaria? Bien, gracias

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, millonario tras haber sido uno de los máximos responsables de la multinacional Coca-Cola y prolífico tuitero, informa al mundo entero de un regalo insólito: varias cajas de botellas de su vino favorito, Quinta do Vale Meão.

Muy agradecido a @quintadvalemeao por enviarme una botella de cada una de las últimas añadas de mi vino favorito... y de nuevo: gracias a mis “haters” por ayudarme a promocionarlo 🙂 pic.twitter.com/rbQglITAKV — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 6, 2019

Toda esta historia surge a raíz de una discusión con el político y jurista Ignasi Guardans (en Twitter, claro), en la que De Quinto terminó llamando a Guardans "gentuza" mientras abría una botella —adivinen de qué bodega— y pensaba en "lo afortunado" que era por no parecerse a él. Tal cual.

Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a tí 🙂 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) June 18, 2019

En la foto se ven seis cajas. Y la botella sale a unos 90 euros más o menos, pero depende de la añada: la de 2007 alcanza los 230 eurazos (la botella de la izquierda, si no nos falla la vista). No sabemos cuáles son las regaladas, cuáles no y cuáles son simplemente postureo. Pero es que no estamos hablando de un pin, un boli o una alfombrilla para el ratón promocional.

Nos hemos preguntado si existe algún tipo de conflicto ético para los diputados si aceptan regalazos. O si la normativa que existe sobre ofrendas, obsequios y agasajos varios a sus señorías. ¿Puede conllevar un conflicto de intereses? Veamos:

En febrero el Congreso aprobó un código de conducta para los diputados de la Cámara que regula los conflictos de intereses que puedan darse entre la actividad parlamentaria y otras actividades; es este texto el que recoge cuáles son los regalos y obsequios que sus señorías pueden aceptar y cuáles no.

Según el artículo 5 de este reglamento, los diputados pueden recibir todos aquellos obsequios, regalos, beneficios y descuentos que no sean “razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios”, y, por lo tanto, sí que pueden aceptar regalos de amigos y familiares y obsequios que “sean comunes de acuerdo con los usos y costumbres y cuya entrega y recepción se encuentren desvinculados de su actividad política”.

En el caso de las cajas de vino que una empresa portuguesa le ha regalado a Marcos de Quinto, el obsequio podría generar cierta controversia. El diputado no está presente, por ejemplo, en la Comisión de Agricultura (que se encarga de regular muchos aspectos importantes del sector vinícola), pero sí que está en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, donde además es portavoz de Ciudadanos.

Este órgano, ligado a las actividades y materias que se desarrollan desde el Ministerio de Industria (como todas las comisiones permanentes legislativas en el Congreso), trata y regula asuntos relacionados con el comercio, la industria y la pequeña y mediana empresa.

El portavoz de Ciudadanos podría ser sancionado si la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, actúa de oficio, al entender que se ha producido un conflicto de intereses, o si otro diputado se lo pide a la presidenta.

Batet encomendaría entonces a la Comisión del Estatuto del Diputado la elaboración de un informe sobre la posible infracción. Para ello, la Comisión oirá al diputado afectado y podrá recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses.

El informe de la Comisión deberá resolver si ha existido infracción y, en su caso, recomendar la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. El informe sería remitido a la Mesa, que resolverá finalmente, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, lo que proceda en relación con la sanción que en su caso se recomiende.

¿Algún diputado se animará? ¿O bien propia Meritxell Batet, quizá? Estaremos pendientes.