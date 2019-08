Se trata de un vídeo de hace ya varios años, pero en los últimos días se había vuelto a viralizar. Una concursante del programa de Telecinco ‘Mujeres y hombres y viceversa’ (MYHYV) llamada Patricia Steisy discutía con otra en el plató cuando pronunció una frase ininteligible para la mayoría de los mortales.

Una frase que durante años nadie había logrado descrifrar. Hasta ahora. El humorista y tuitero JAMS (@jamsito) (el mismo que hace tiempo narró en directo su troleo a un estafador) ha conseguido, en un auténtico alarde de talento investigador, saber qué vocablos concretos se esconden tras el abigarrado amasijo de sonidos.

El hilo en el que narra su peripecia es totalmente tronchante:

Ayer me topé con este video que mostraba a una persona hablando andaluz a una velocidad nunca antes observada por el ser humano.

Lo estuve escuchando detenidamente durante horas. Parecía obvio que era una pregunta, pero había algo que no tenía tan claro: ¿se trataba de la clásica estructura sujeto-predicado o era algo más complejo y avanzado, algo que mi cerebro no sería capaz de comprender?

“¿Y después de ___, tú no coges ___, lo pones de vuelta y media y no dejas de hablarte con él nada más que por los chismes que puedan salir, tía?”.

“...tú no coges, Rebe, y...” -Supuse que la chica se llamaba Rebeca.

Estuve hablando con varios tuiteros sobre el tema y no conseguimos dar con la solución.

Comencé a buscar discotecas y pubs llamados “Chismas” o similares: “Chismes”, “Xismas”, “Christmas”... no dió resultado.

Ya solo me quedaba una opción: ir al video completo del programa en cuestión en busca de pistas y contexto. Con suerte, mencionarían los mismos temas más de una vez.

Necesitaba averiguar quiénes eran las protagonistas del video, así que pensé en hacerle una captura y buscar imágenes relacionadas en Google. No resultó como esperaba. pic.twitter.com/j79XP6V0Eu

Solo quedaba identificar la temporada, pero la web del programa no permite la búsqueda avanzada, y navegar por el contenido hasta llegar al programa correcto era imposible.

Pensé que esta imagen me llevaría al video en cuestión, pero no, se trataba de un artículo random sobre el programa. pic.twitter.com/xFuSUiTWSX

No me gusta este programa, lo juro, pero hay momentos en la vida en los que hay que sacrificar el bienestar propio en pos de una causa mayor.

“Igual que a él le han venido todos estos chismes, a ti también te habrán venido de ‘mira, que están contando que tú has estado con Rubén’, ¿a ti no te ha venido ningún chisme?”. pic.twitter.com/uRxUvkPAdW

El argumento de Steisy tiene sentido: “Anabel, si los rumores han llegado Cristian, probablemente a ti también. ¿Acaso no sería lógico que, al conocer los rumores, hicieras todo lo posible por cortarlos de raíz dejando de hablar con Rubén por miedo a que salgan más rumores?”.

“¿Y después de venirte los chismes, tú no coges a Rubén y lo pones de vuelta y media y no dejas de hablarte con él nada más que por los chismes que puedan salir, tía?”. pic.twitter.com/QWWF3ZKFTd

No tengo curro y busco algo de guionista o redactor de contenido humorístico en Barcelona.

PD: No quería estropear el bonito hilo que me había quedado con esto pero, a la vista de que muchos me estáis pasando la misma captura de @patricia_steisy "desvelando" su frase, os invito a que miréis la hora de las publicaciones.

Ella leyó mi hilo antes de publicar su post ???? pic.twitter.com/11uPy6PX6c

— J A M S ???? (@jamsito) August 28, 2019