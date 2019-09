Por mucho que digan algunos partidos y personajes públicos, el machismo sigue existiendo y, en términos políticos, quien más está sufriendo esta lacra es la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero.

Los insultos machistas y las descalificaciones por el hecho de ser mujer se acumulan en la hemeroteca, siendo algunos políticos los ejecutores de dichos ataques.

Ayer, el tuitero Monolocus publicó un hilo en el que desplegaba todo su machismo hacia Irene Montero. En él, el tuitero criticaba un vídeo subido por Montero el pasado 24 de septiembre en el que hablaba de los últimos acontecimientos en materia política.

Monolocus no dedica ni una letra en hablar sobre el contenido del vídeo y, únicamente, se dedica a criticar los pechos de Irene Montero. El tuitero argumenta que la portavoz de Unidas Podemos se ha grabado de forma vertical para “marcar teta”. Según él, la secuencia está grabada así para que “pierdas contacto visual con ella y te centres en otra cosa”.

Este mensaje le ha costado miles de críticas y muchísimas personas le han recriminado su machismo. Los tuiteros han recordado que estos ataques machistas hacia Montero son muy comunes y han argumentado que dicho mensaje lo único que hace es sexualizarla, diluyendo así su mensaje. “De los creadores de "qué escándalo, a Irene Montero le crecen pelos en la axila" llega "qué escándalo, Irene Montero tiene tetas". Mañana descubriréis que también respira (si os da la neurona para tanto)”.

