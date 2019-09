“¿Cómo era esto de usar niños?”: críticas a Rocío Monasterio por un tuit “victimista” usando a su hija

“Rocío Monasterio, esa mujer que mientras critica el uso de niños como reclamo mediático, usa a su hija para ir de víctima”. Es una más de las múltiples críticas aparecidas en las últimas horas como respuesta a un tuit de la portavoz en Madrid del partido ultraderechista Vox, Rocío Monasterio.

En el mensaje asegura que su hija ha preguntado: “¿Por qué tiene que venir con un señor con pistola con nosotros al cole? ¿Por qué ya no puedo salir delante de casa con el patinete”. Acto seguido critica a los medios de comunicación por publicar fotos de su vivienda. Además ha adjuntado una foto de su hija, que pixelamos en esta publicación.

La vivienda del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y de la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha sido noticia en los medios de comunicación por diferentes irregularidades cometidas por el matrimonio. La vivienda no tiene licencia de primera ocupación y sobre ella pesa una orden de clausura. Según han publicado varios medios, el diputado de Vox ya fue condenado por eludir el pago de parte de las obras.

Muchos usuarios de las redes han acusado a Monasterio de “victimismo” y han recordado que hace pocos días, hablando de la activista Greta Thunberg, criticaba que se usase a los niños “como reclamo mediático”.

— The Raven (@the_raven77) September 29, 2019

A mí me lo hizo okdiario. Siendo yo jueza y sin poder pagarme escolta privada. Vox se lo hizo a @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ .

Los escoltas no enseñan la pistola a niños. Parte esencial de la seguridad consiste en no revelarla. Tampoco la foto de la niña. Qué despropósito. pic.twitter.com/8PebBBEDrC

— Victoria Rosell (@VickyRosell) September 29, 2019