“Ante la violencia machista, di lo que piensas”: el vídeo del Ayuntamiento de Barcelona que insta a los hombres a actuar contra el acoso callejero

El Ayuntamiento de Barcelona lanza una campaña para que los hombres actúen contra el acoso callejero. "Madre mía, vaya pibonaco. ¿Qué haces tan sola? ¿Quieres que te acompañe o qué?", espeta uno de los protagonistas del vídeo mientras está con un amigo en un puesto de churros tras una noche de fiesta.

"¿Cómo va a querer que la acompañes? ¡La has asustado, joder!", le reprocha el joven, añadiendo: "Da asco. Y miedo. Y no me vuelvas a decir que vas borracho". Sin embargo, nunca le llega a recriminar su conducta. Se lo ha imaginado y su amigo termina corriendo detrás de la joven diciéndole "¡Eh, no corras! ¡Espérame, guapa!".

Con la campaña "Ante la violencia machista, di lo que piensas", el Ayuntamiento de la ciudad condal pide a los hombres parar el acoso sexual callejero de sus amigos.

Además, se han publicado ilustraciones con frases como "Tío, que te aproveches de ella porque está borracha es violencia sexual” o “Sí es sí y no es no. ¡Fácil!”.

En 2018, la Fundación Avon Argentina publicó una campaña similar para denunciar el acoso hacia las mujeres. El vídeo viral, resaltaba la necesidad de frenar el machismo de sus amigos. "Hacele sentir lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes callado", rezaba el mensaje.

El pasado mes de septiembre, una campaña del Gobierno contra la violencia machista puso (por fin) el foco en el agresor. Hasta entonces cargaban a la mujer con la responsabilidad pidiéndoles que piensen en sus hijos, que pidan ayuda... "Mamá, hazlo por nosotros. Actúa contra el maltratador, tolerancia cero", rezaba un cartel del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2012.

A día de hoy, se sigue banalizando la violencia machista a través de las campañas institucionales. Es el caso de la Junta de Andalucía, que el pasado mes de mayo lanzaba el mensaje "Ella ha sufrido malos tratos. Pero la vida siempre es más fuerte" junto a imágenes de modelos sonriendo. El caso provocó numerosas críticas.