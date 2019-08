«Esto es abominable»: duras críticas a la campaña contra el maltrato de la Junta que banaliza la violencia de género

"Ella ha sufrido malos tratos. Pero la vida siempre es más fuerte". Este es el mensaje de la nueva campaña contra la violencia machista de la Junta de Andalucía. Cinco carteles con un mismo lema y diferentes mujeres felices y sonrientes. Todas, modelos extranjeras sacadas de diferentes agencias de publicidad internacionales.

Desde el teléfono 900 200 999 prestamos asesoramiento, atención y ayuda personalizada a las mujeres víctimas de #violenciadegénero y su entorno más cercano. #DenunciaVive https://t.co/II6eUUOUVW pic.twitter.com/KrKzkOq9Gu — IAM (@IAMJunta) August 2, 2019

Sin embargo, el aluvión de críticas pronto se volvió incontrolable y desde la Junta salían en defensa de su campaña. Sostenían que no frivolizaba el drama de las mujeres y denunciaban que las críticas del PSOE y Adelante Andalucía solo pretendían "arañar un puñado" de votos.

En sus cuentas personales de Twitter, tanto el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), como el vicepresidente, Juan Marín (Cs), se vieron obligados a salir al paso ante los reproches de la oposición.

Es deleznable usar la violencia de género como arma política. Si alguien cree que así arañará un puñado de votos, allá ella o él. El Gobierno que presido jamás frivolizará con un drama que muchas mujeres sufren en silencio y por el que más de mil han sido asesinadas #ViveDenuncia — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 4, 2019

Es totalmente inaceptable la utilización política de la violencia machista. Nuestro Gobierno JAMÁS frivolizará sobre el sufrimiento de todas las mujeres que han sido víctimas de esta lacra. No daremos ni un paso atrás. Acabar con esta lacra es nuestra prioridad. #ViveDenuncia — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) August 5, 2019

Desde Podemos y PSOE, sin embargo, mantienen que la campaña responde a la "influencia" de Vox en el Gobierno andaluz y a su "banalización" de la violencia machista, por lo que además de las explicaciones pertinentes ante el Parlamento andaluz han reclamado su retirada inmediata:

Minimizar la violencia; invisibilizar que es machista; responsabilizar a las víctimas. Ojalá fuera ignorancia, @AndaluciaJunta , pero es desproteger e incumplir obligaciones internacionales del #ConveniodeEstambul. Todos pagaremos vuestra irresponsabilidad. Algunas más que otros. pic.twitter.com/IFeHAqGpuM — Victoria Rosell (@VickyRosell) August 4, 2019

▶️ Esta campaña no gusta a NADIE ???????? Solo a la #ultraderecha a quién el Gobierno andaluz quiere agradar ???? Exigimos la retirada inmediata de esta campaña ???????? Es un asunto muy serio con el que están frivolizando ???????? NO SON MALOS TRATOS, ES VIOLENCIA DE GÉNERO ???????? ????️ @rodrigosanhar pic.twitter.com/g49ohRLtSh — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) August 5, 2019

Un reclamo al que se han sumado cientos de usuarios en redes sociales que, a través del hashtag #RetiradaCampañaYa, denuncian que "el maltrato no da risa, duele y mata. Invisibilizar esta realidad nos desprotege".

Hay cosas que como profesional te duelen en el alma. Y cuando eres especialista en Violencia de género y ves carteles sobre esta problemática banalizándola, restándole importancia y minimizando sus implicaciones se te remueven las entrañas. Esto es abominable @AndaluciaJunta pic.twitter.com/h4FUOUqARF — Laura Redondo (@LauraRdondo) August 4, 2019

Y ya para rematar "Denuncia , Vive". Como si fuera algo que la mujer decidiera. Como si vivir dependiera de ella y pudiera decidir no morir. Como si no supieran que llevamos 1000 asesinadas y el 80% no denunciaron por miedo y desconfianza en el sistema. Que les estamos fallando. — Laura Redondo (@LauraRdondo) August 4, 2019

Las mujeres asesinadas ya no podrán llamar al teléfono de atención, ni volverán a reírse de la vida. Esta campaña no refleja para nada la dura realidad de las víctimas de violencia machista. #ViolenciaMachistaAsesina #RetiradaCampañaYa pic.twitter.com/2oZTDx4qt9 — MEF (@mefeminista) August 4, 2019

“Pero la vida siempre es más fuerte” excepto para las 19 asesinadas de este mes, por ejemplo. Qué vergüenza de campaña. Filosofía Mr Wonderful y eufemismos sin contenido para convertir un problema social en una terapia de autoayuda. Esto no se arregla con sonrisas y denuncias. — ???? (@IreRiot) August 4, 2019

No entiendo como desde una Administración Pública se frivoliza una situación tan grave como la lacra de la Violencia Machista. Exigimos la retirada de esta campaña #ViolenciaMachistaAsesina #RetiradaCampañaYa pic.twitter.com/0ZvACV2er9 — Mirella Palenzuela ???? (@mire_palenzuela) August 4, 2019

Frivolidad, desdibujar, invisibilizar,... todo eso sucede cuando para un Gobierno #PPCsVOX la #ViolenciaMachista no es una prioridad en su agenda política

La #ViolenciaMachistaAsesina

No busquen excusas como que las protagonistas son víctimas reales, porque no lo son #RetiradaYa pic.twitter.com/mRrUXwLlTC — Estefania M Palop (@EstefaniaPalop) August 5, 2019

Se lo puedes decir a las más de mil mujeres asesinadas contabilizadas desde el año 2003 que ya no pueden sonreír más... #ViolenciaMachistaAsesina #RetiradaCampañaYa https://t.co/7Yy3uw3RoK — Mirella Palenzuela ???? (@mire_palenzuela) August 5, 2019

La vida no es siempre más fuerte. La campaña de @IAMjunta de la @AndaluciaJunta banaliza el maltrato y pone la responsabilidad de salir de la situación sobre la víctima. La victimización secundaria es violencia institucional #RetiradaCampañaYa#ViolenciaMachistaAsesina pic.twitter.com/I2wLqLAAJN — Anna Núñez (@annanunezv) August 4, 2019

No, señores de la @AndaluciaJunta, banalizar la violencia machista no acabará con ella. Se les paga para ser eficaces, no para hacer chistes de mal gusto #ViolenciaMachistaAsesina #RetiradaCampañaYa pic.twitter.com/HimP8lKvwc — Podemos Motril (@PodemosMotril) August 4, 2019

Hola @IAMJunta @AndaluciaJunta ¿Os parece gracioso que muchas mujeres siguen sufriendo la lacra de la Violencia Machista y que puedan acabar asesinadas? #ViolenciaMachistaAsesina#RetiradaCampañaYa pic.twitter.com/R6ji8z5cMV — Mirella Palenzuela ???? (@mire_palenzuela) August 4, 2019

Las Educadoras y Educadores Sociales consideramos una aberración la última campaña de la Junta de Andalucía que intenta romantizar y restar importancia a la gravedad que supone la lacra de la Violencia machista. #ViolenciaMachistaAsesina Por eso pedimos #RetiradaCampañaYa pic.twitter.com/U9nFc154mX — Mirella Palenzuela ???? (@mire_palenzuela) August 4, 2019