Un concejal de Cs bromea ante la ausencia por enfermedad de la diputada de En Comú Podem y después pide perdón

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal Sáez anunció este domingo que no había podido acudir a votar en la sesión de investidura de Pedro Sánchez porque se encontraba enferma. Posteriormente, a última hora del día, publicaba una carta en redes sociales para informar de que padece un cáncer raro y agresivo que le diagnosticaron hace dos meses.

"No me imaginaba hacer público algo tan personal, pero el voto apretado de la investidura ha levantado todo tipo de nervios y quiero explicarlo. Hoy no he ido a votar por el Congreso y voy a tardar una temporada en volver", escribió. Sin embargo, añadía que, pese a todo, estaría este martes en la que se prevé que será votación definitiva para investir a Sánchez como presidente del Gobierno.

"El 7 no fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación. Vamos a ganar un Gobierno, uno que tendrá la responsabilidad de estar a la altura de una sociedad feminista, ecologista y que lucha para recuperar la justicia social. Un gobierno que pone la vida en el centro".

Por la mañana, un concejal de Ciudadanos en Gavà (Barcelona), Miguel Angel Ibáñez, bromeaba con una noticia que informaba de la ausencia de Vidal en la votación, cuando aún no se conocía públicamente la gravedad de su enfermedad. "Si ya sabe que pasado mañana asistirá... será ¿Dominguitis?¿Cabalgata de Reyes Magos?", escribía.

El Diputat de C's Miguel Ángel Ibáñez fa mofa de la diputada Aina Vidal que pateix un càncer i que demà haurà de desplaçar-se al Congreso pq no ha pogut tramitar vot electrònic (????).No trobo la paraula justa. pic.twitter.com/3K1WoZf4rI — Teresa Rosell (@Teresa_Rosell) January 6, 2020

Esta mañana, horas después de que ya se conociera que la diputada de En Comú Podem padece cáncer, borró el tuit y publicó otro para pedir disculpas: "Quiero pedir mis más sinceras disculpas a Aina Vidal por el tweet que publiqué ayer. Desconocía por completo su situación personal. Desde aquí quiero desearle, de corazón, una pronta recuperación y muchos ánimos tanto para ella como para su familia".

Quiero pedir mis más sinceras disculpas a Aina Vidal por el tweet que publiqué ayer. Desconocía por completo su situación personal. Desde aquí quiero desearle, de corazón, una pronta recuperación y muchos ánimos tanto para ella como para su familia. — Miguel Angel Ibáñez (@MAngel_Ibanez) January 6, 2020

Pese al tuit de disculpa, Ibáñez recibió numerosos tuits de crítica:

Primero se piensa y luego se escribe o dice @MAngel_Ibanez.

Espero te sirva de lección porque realmente has hecho mucho daño a una gran persona y a mucho otros, por citar a un buen amigo como Diego @DRZRZ que llega sufriendo mucho, pero estoy seguro que lo superará. — José Manuel Vázquez Fonseca (@FonsecAsturias) January 6, 2020

Hacer política desde el lodazal, el improperio y la absoluta falta de ética (como la hacéis vosotros) es lo que tiene, que la realidad os puede poner en seguida en vuestro sitio.

Lo malo: que seguramente no aprenderéis nada de esto. — Jjsb44 (@Jjsb441) January 6, 2020

Eres un miserable, Miguel Ángel. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) January 6, 2020