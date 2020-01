El comunismo va llegar. De hecho ya está por todos lados: en los titulares, en los editoriales de la prensa, y en boca de los políticos de la derecha, que advierte de los estragos que nos esperan a partir de ahora.

Desde las pasadas elecciones, la derecha y sus medios vienen asustando al personal sobre la llegada de las diez plagas: la ruptura de España, la fuga de capitales, la ETA, Venezuela y… el comunismo. En las últimas horas con la investidura de Pedro Sánchez el tema se ha recrudecido.

En este contexto los tuiteros han decidido aportar lo suyo imaginando de verdad esa distopía comunista hispánica que algunos auguran:

First we take McDonald's,

then Leroy Merlin. pic.twitter.com/TRI5ltAEmA

— Mortadela (@MortaSiciliana) December 30, 2019