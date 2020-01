ACTUALIZA AQUÍ EL DIRECTO





El Congreso celebra la segunda y definitiva votación para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Salvo sorpresa de última hora, pues el PSOE descarta un tamayazo alentado por la derecha, el candidato socialista cuenta con la mayoría simple imprescindible para ser investido en segunda votación.

Concluye así Sánchez una investidura plagada de obstáculos, giros del PSOE y marcada por el bloqueo político. Por su parte, a Unidas Podemos se le presenta el reto de gobernar en minoría sin decepcionar a la izquierda, pues con su entrada en el Ejecutivo se enfrentará a "límites" y "contradicciones" sobre sus políticas.

El PP llama "victimista" a quien denuncia presiones

Cayetana Álvarez de Toledo ha considerado "aspavientos victimistas" la denuncia de presiones por parte de algunos diputados para cambiar su voto ante la investidura porque la "mayor presión" que sufren es la de atender a su conciencia como demócratas y no apoyar a Sánchez.

La portavoz del PP ha declarado que muchos de esos diputados se durmieron anoche pensando "si merece la pena [...] cargarse el consenso constitucional", ya que considera que el nuevo Gobierno es una "coalición ultra" contra el estado de derecho. Por ello, espera que algún "demócrata pueda votar en conciencia".

Bildu dice que no tiene plan 'antitamayazo' y se abstiene



EH Bildu ha asegurado que no tienen plan antitamayazo más allá de la abstención. La portavoz del partido vasco, Mertxe Aizpurua, cree que la derecha intentará hacer "descarrilar" al Gobierno. Por ello, ha pedido que se le haga frente "con determinación y sin políticas tibias".

Aizpurua ha manifestado a Radio Euskadi que ella tiene "un mandato clarísimo" de las bases y, por ello, se abstendrán para "facilitar y no obstaculizar" que Sánchez sea presidente. "No vamos a avanzar en acontecimientos que todavía no se han producido. Sería absurdo decir que no has pensado en esa posibilidad", ha añadido.

Teruel Existe mantiene el sí a Sánchez

Teruel Existe ha confirmado que mantiene su decisión y votará sí a Pedro Sánchez. Su portavoz Amado Goded ha lamentado en RNE los "insultos" y "exabruptos" de algunos partidos hacia su diputado, Tomás Guitarte, desde que expresase su apoyo al candidato socialista.

"El uso de la palabra traición con tantísima ligereza y tantas veces repetida no es muy aconsejable", ha lamentado el portavoz, quien ha denunciado presiones desde el Congreso y las redes sociales, aunque ha descartado por el momento acudir a los tribunales. "Creo que hay que gastar poco tiempo".