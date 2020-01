¡Hola tremendings! Bienvenidos a un nuevo repaso a la actualidad con la mejor sabiduría tuitera

Si no opináramos de todo sin tener ni puta idea, Twitter se extinguiría.

La vida sigue igual, los comunistas con sus criminales subidas del salario mínimo y Vox con sus democráticas propuestas para censurar cosas.

Una de mi trabajo que siempre se queja porque no llega a fin de mes, está cabreada porque los putos rojos han subido el salario mínimo.

Ah bueno, y tremenda liada con el coronavirus de China

A mi es que todos los virus chinos me parecen iguales.

El Coronavirus no para de extenderse en España. pic.twitter.com/VhHYnLw5yS

Todo el mundo está muy asustado, y es que el virus es mala cosa

Hay varias teorías sobre el origen…

Aunque al parecer ya está bastante claro

¿Casualidad? No lo creo. pic.twitter.com/gxDEy6EKDw

Todas las medidas de seguridad se han desplegado y no hay nada que temer

A ver qué pasa…

Si es que son todo noticias apocalípticas…

Cambiando de tema, el otro día estuvo en Madrid Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela

Todo un ejemplo para los que se quieren autoproclamar cosas

Pablo, sujétame que me autoproclamo presidente de España, que me conozco. #GuaidoEnMadrid pic.twitter.com/7VSuEFGkzW

-Hola? Venía a comunicarles que me autoproclamo presidente de esta comunidad pic.twitter.com/2Cn1Vx6kNm

— The Raven (@the_raven77) January 25, 2020

Su visita fue un auténtico acontecimiento. ¿Por qué? Porque nos preocupan mucho los venezolanos (desde hace un tiempo)

Políticos españoles que recibirían a Guaidó si no existiera Podemos. pic.twitter.com/gVmwHqz1BJ

Por 25 pesetas por respuesta: "Maneras de distraeros para que no os influencie la subida de las pensiones o del SMI" como por ejemplo: "Venezuela" Un, dos, tres, responda otra vez.

Los que están haciendo que os importe más lo que pasa en Venezuela que en vuestro país son los mismos que silenciaron el accidente del metro de Valencia, e incluso os intentaron engañar sobre la muerte de 193 personas para no perder votos. #YoAhiLoDejo

José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís le entregaron las Llaves de Oro de la capital

Una distinción que se otorga a los jefes de Estado y ahora también a Guaidó, alguien que jamás se ha presentado a unas elecciones presidenciales en su país

Guaidó tuvo tiempo de verse con Casado.

Allí constataron que ambos tienen muchas cosas en común

También se reunió con la ultraderecha española. Ya puestos...

Los de Abascal han aprovechado y ya se han llevado algunas ideas

- Guaidó ¿Cómo es eso de ser presidente sin elecciones? Me interesa. - El “método Vaina”, uno va y na, se autoproclama. - Apunta, Iván. Y Rocío que lo firme para hacerlo oficial. pic.twitter.com/drGYcoA6nu

Hablando de Vox, hoy El País ha desvelado que Abascal y Espinosa de los Monteros cobraron sueldos del exilio iraní durante ocho meses

A veces los inmigrantes no son tan malos. pic.twitter.com/3mSaTyCFvx

— The Raven (@the_raven77) January 28, 2020

En concreto, dinero del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. El CNRI tuvo un brazo armado que figuró hasta 2012, un año antes de financiar al partido ultra, en la lista de organizaciones terroristas de EEUU. Vaya, vaya…

— The Raven (@the_raven77) January 28, 2020

El líder del partido recibió un salario de 3.570 euros mensuales y el portavoz en el Congreso percibió mensualidades de 2.300 euros

Abascal, un ejemplo viviente de que si se quiere, se puede.

Espinosa de los Monteros está en todas, el tío…

Ahora ha reconocido haber cobrado esas mensualidades, pero dice que “muy brevemente”. Qué cachondos los ultras estos…

Cobrar muy brevemente no es cobrar, es como estar cobrando solo. https://t.co/eEjOWo5xSJ

¡Vivan los patriotas!

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Me estoy muriendo. pic.twitter.com/PUwicNJ5sn

Me desorino con estas víctimas colaterales de Twitter. pic.twitter.com/K2A56gd087

A todos nos ha gustado alguna vez alguien que no nos hacía ningún caso. pic.twitter.com/ypSZyIrKG4

Otters that look like Matt Damon. pic.twitter.com/eFKaiHL8aq

— In Otter News (@Otter_News) January 28, 2020