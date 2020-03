El "repugnante" vídeo de Joe Biden: toqueteos y besos al acercarse a mujeres y niñas

Sigue la carrera de las primarias demócratas en EEUU, y el exvicepresidente de Obama, Joe Biden, ha resucitado tras su triunfo en el supermartes y la retirada de Michael Bloomberg. Ante la posibilidad de que Biden sea el próximo candidato a presidente de EEEU por el Partido Demócrata, han resurgido en las redes algunas de sus polémicas.

En concreto, la de las acusaciones por invadir el espacio personal de varias mujeres. Hace un año, la política demócrata Lucy Flores denunció públicamente haberse sentido "incómoda, asqueada y confundida", después de que Biden la besara en la nuca en un acto de campaña. Después de eso, otra mujer, Amy Lappos, declaró que el político la había tocado la cara con ambas manos y había frotado su nariz con la de ella. Biden tuvo que hacer una declaración asegurando que sería "más consciente en respetar el espacio personal". Aunque parece que no se lo tomó demasiado en serio, porque posteriormente consideró pertinente bromear sobre este asunto.

Desde ese momento, sus rivales políticos lanzaron varios vídeos y fotos en los que se ve a Biden invadir el espacio personal de mujeres y niñas y la clara incomodidad de estas. La reacción en las redes es unánime: "¡Qué asco!".

Me repugna este video. El experto eres tú pero de una se veo la incomodidad de las chicas y la actitud incesante de Joe Biden. Scary as fuck ????

Estos vídeos de @JoeBiden son repulsivos. Su lenguaje corporal demuestra una adicción a ciertos tipos de contactos que van más allá de lo inapropiado.

Democrats supporting @joebideng, show the darkest side of socialism: the pervertion, and the lack of human empathy.

