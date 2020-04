Sigue el jaleo a cuenta de las palabras del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, asegurando que en la lucha contra los bulos que se difunden principalmente por redes sociales, trabajan para minimizar "el clima contrario" al Gobierno por su gestión de la crisis generada ante la pandemia provocada por la covid-19.

Aunque por el contexto podría entenderse que se refería a los bulos contra la acción del Gobierno, sus palabras textuales han provocado un torrente de críticas:

Fernando Grande-Marlaska ha puntualizado: "Si es así como se ha dicho, se trata de un lapsus del general al contestar" y la Guardia Civil ha emitido un comunicado:

El líder del PP, Pablo Casado, ha decidido pescar en río revuelto y ha asegurado que "Sánchez debe explicar si ha ordenado a los Cuerpos de Seguridad coartar la libertad de los ciudadanos en las redes sociales para tapar sus errores". Los tuiteros han encontrado muy curioso ver al líder del PP hablando de libertad de expresión en las redes:

De los productores de "No te rías de Carrero Blanco" y el guionista de "Tuiteros en la Audiencia Nacional", llega ahora "Coartar la libertad de expresión de los ciudadanos en RRSS sería gravísimo".

Que den lecciones de libertad de expresión quienes aprobaron la ley mordaza no deja de ser gracioso.

Por su parte la extrema derecha ya se ha desatado del todo. El líder de Vox, Santiago Abascal, habla de "alarma democrática" y asegura que este es "el inicio de un golpe de Estado del propio gobierno, que ordena al Instituto Armado que vulnere la Constitución". Muchos de sus seguidores están hablando de libertad de expresión, lo que no deja de ser curioso:

General de la Guardia Civil (institución bolivariana) dice que trabajan para que bulos y noticias falsas (creados por gente como Abascal) no generen inestabilidad social durante una emergencia sanitaria. Parece lógico, ¿no? Pues atención a lo que pasa si lo traduces al fachés: pic.twitter.com/l7nmQyck6z

— The Raven (@the_raven77) April 20, 2020

Estas son algunas reacciones de las redes:

¿Aplaudiste las imputaciones de Valtonic, titiriteros, Casandra, Willy Toledo, Strawberry, Azcona, etc, etc, etc? ¿Sientes atacada la democracia si se señalan los bulos que inventas para crear caos durante una alerta sanitaria? Eres la élite de la libertad, pero nadie te entiende

— gerardo tecé (@gerardotc) April 19, 2020