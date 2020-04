"Mire, el primer estado de alarma no impedía que menores pudieran acompañar a sus padres. Pero fue tal la conciencia de la sociedad que hizo que los menores no salieran con sus padres". Son las palabras del ministro de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, José Luis Ábalos, que han causado un importante revuelo.

Ábalos ahora mismo: "El primer estado de alarma no prohibía que los menores salieran con sus padres, pero fue tal la conciencia que hizo que no salieran"

Sus declaraciones llegan después del lío a cuenta de la posible salida de los menores. El Gobierno ha decidido finalmente que niños y adolescentes de 14 años o menos podrán salir a dar paseos cortos o a realizar recados, siempre acompañados por un adulto, a partir del domingo 26 de abril. El Ejecutivo rectificó así el martes por la tarde la medida que había anunciado esa mañana de que sólo se permitiría a los menores acompañar a sus padres a hacer recados. Un anunció que trajo un aluvión de críticas.

Pero, ¿es cierto que lo niños ya podían salir a acompañar a los adultos?

Efectivamente, el Real Decreto publicado el 18 de marzo que modificaba el estado de alarma ponía límites a la circulación de las personas "salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada".

Pero no eran paseos, es que dejaron desprotegidos a menores que tenían un solo progenitor o uno de ellos tenía que trabajar, y si salían por necesidad, a comprar, a farmacia... el menor o dependiente no podía quedarse sólo en casa, es lógico.

A ver si a resulta que tampoco nos han confinado si no que no salimos por que no queremos.

