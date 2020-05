Desde la irrupción de Vox en las diferentes cámaras parlamentarias, el odio hacia los migrantes ha sido uno de los ejes de su política. A base de datos falsos, la formación de extrema derecha ha intentado justificar sus ideas xenófobas y, entre otras soflamas, la premisa de que "los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles" se ha instalado como un mantra entre sus votantes.

Ahora, Vox ha vuelto a sacar la xenofobia a pasear, pero esta vez ha virado su discurso. El partido liderado por Santiago Abascal ha pedido utilizar a las trabajadoras marroquíes que llegaron a España antes del cierre de fronteras con Marruecos por la covid-19 -no pueden volver a su país- para ser relocalizadas en otras tareas y así cumplir sus contratos.

En el marco de la proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados, la intención de la formación de extrema derecha no es ni mucho menos ayudar a las 6.600 son trabajadoras marroquíes contratadas, a pesar de que en su texto pidan al Gobierno solventar las trabas legales necesarias que les permitan terminar sus contratos originales reubicándose en otras empresas del sector.

En su Programa Nacional de Apoyo al Sector Primario, Vox pide al Gobierno central que garantice la mano de obra suficiente para la recolección de la producción existente y la realización de cualesquiera trabajos necesarios, adquiriendo el Estado, a precio de mercado, el sobrante de la producción para proveer a las necesidades de alimentación y abastecimiento, presentes y futuras, del pueblo español, tal y como sostienen en la propuesta recogida por Europa Press.

Vox deja claro que "en ningún caso, los extranjeros afectados por estas medidas adquirirán derecho alguno adicional a los que ostentan a la fecha, ni generarán derecho alguno a obtener autorizaciones de residencia o residencia y trabajo para sí o sus familiares".

Asimismo, el partido ultraderechista exige la expulsión de estas trabajadoras si no aceptan la propuesta. El Gobierno debe "asegurar que, en ningún caso, esta situación extraordinaria pueda utilizarse por ellas, o sus familias, para obtener autorizaciones de residencia o residencia y trabajo en España de naturaleza permanente".

La semana pasada, el discurso de un temporero se hizo viral. En un vídeo, un hombre instaba a los votantes de Vox a ponerse los guantes y trabajar en el campo, pues el 80% de la mano de obra que trabaja en las tareas de recolección viene de fuera de nuestro país. Dada la situación actual, el sector ahora mendiga más que nunca migrantes para el campo en toda Europa.

¿Se puede ser más miserable y ruin?. Únicamente los quieren como esclavos cómo se les está utilizando hasta ahora, sus vidas no tienen ningún valor para ellos, solo para que trabajen sus campos, y sobre todo si son mujeres https://t.co/nHFJqXr7i9

Y un partido que quiere aprovecharse de los temporeros marroquíes que se han quedado encerrados en españa para recoger las cosechas, aunque tuvieran otros contratos. Y si no se acepta la "propuesta" te echan, claro. https://t.co/w6yeHWioGH

No tengo palabras. La personas #migrantes no invaden, tenemos que echarlas; pero luego, si podemos, no aprovechamos poniendo nuestras condiciones. https://t.co/igObKAa0O9

— Raquel López Merchán (@Chachelmerchan) May 4, 2020