Las virales denuncias de sanitarias ante el "egoísmo" y la "falta de solidaridad" en la desescalada

La oleada de concentraciones contra el Gobierno en varias zonas de Madrid y que se han terminado extendiendo a diversos territorios del país en los últimos días ha desatado las críticas del sector sanitario.

"Me llamo Ángela Fernández Criado, soy enfermera del hospital Infanta Leonor", así comienza un vídeo viral de una enfermera del madrileño Hospital Infanta Leonor. La sanitaria ha criticado con dureza la "falta de solidaridad" y el "enorme egoísmo" hacia los profesionales de la salud que conllevan las caceroladas de la ultraderecha.

"No tenéis ni idea del sufrimiento que se ha vivido y que se sigue viviendo", explica en el vídeo mientras confesaba que las imágenes de las protestas le producían ganas de llorar.

La enfermera ha recordado que las normas están para cumplirlas y recalca que actuaciones como las que están surgiendo aumentan el riesgo de un rebrote por covid-19. "Por vuestra culpa va a morir gente", sostiene Fernández.

"Gracias por vuestra falta de solidaridad y egoísmo", "es intolerable, os estáis pasando por el forro todas las recomendaciones" "Por vuestra culpa va a morir gente". Ángela Fernandez, enfermera del Hospital Infanta Leonor de Madrid. pic.twitter.com/AYyNtGQJTC — Ibon Perez (@ibonpereztv) May 17, 2020

Ángela no ha sido la única sanitaria en enviar un contundente mensaje a la ciudadanía. Una médica anestesióloga ha querido hacer un llamamiento a las responsabilidad durante el plan desescalada mediante un hilo de Twitter.

"Este hilo va por ti, que te pasas por le forro los 28.000 fallecidos; que no te ha tocado esta lotería macabra y no has perdido a tu abuela, madre o hijo en una cama de hospital solo, sin poder despedirte; que estás cansado de estar en casa y ahora que hace calor te quieres ir a la playa de cerves", arranca la médica.

Hoy soy un año más vieja y me siento en la obligación cual señora indignada y como sanitaria quemada de hacer este #hilo sobre la #Desescalada y preguntaros:

A qué coño estamos jugando?

De qué va el #salimosmasfuertes ?

Perdonen las formas, y no va a ser más suave lo que continua pic.twitter.com/yYEvxNlp77 — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

La doctora ha recalcado de manera tajante que esto es un trabajo de todos y no únicamente de los sanitarios: "Ve tú a decirle a los hijos del último sanitario muerto que si está muerto es porque decidió trabajar en sanidad, y que tú tienes derecho a ir sin mascarilla al Mercadona".

Asimismo, ha arremetido contra los irresponsables a los que les "apetece seguir jugando a la lotería porque creen que esto ya ha pasado y que la gente con secuelas de salud y económicas son un invento para tenerte controlado". "Deberían colgarse un cartelito en la frente para que cuando se crucen con alguien que lo ha perdido todo le de las gracias", concluye la sanitaria.