La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha criticado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por la gestión de la pandemia del coronavirus: "Ha metido mucho la pata", señaló este martes en el programa de Cuatro Todo es Mentira.

"Es una persona que en algunos momentos ha resultado un tanto esperpéntico", afirmó. Asimismo, aseguró que muchos científicos "no se han sentido representados en absoluto por las cosas que decía". En cuanto al fenómeno fan surgido en torno al doctor, la exdirigente madrileña destacó que "ni será un héroe ni una catástrofe".

Tras estas palabras, muchos tuiteros han respondido a la expresidenta de la Comunidad de Madrid que, en abril de 2018, se vio obligada a dimitir acorralada por todos sus escándalos.

Primero, por el caso Máster. Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del Trabajo de Fin de Máster y a una cuota de alrededor de 30.000 euros.

Las publicación de unas imágenes en las que la exdirigente robaba unas cremas en un supermercado fueron la puntilla para que dimitiera como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los tuiteros han recordado estos hechos a Cifuentes y han afeado que criticara de esta manera a Simón.

A Cifuentes no le gusta Simón... será que no le parece que use suficiente crema!!! https://t.co/wvYDpztx4W

— ????Abuelin????- #ANTIFA (@abuelin5) June 30, 2020