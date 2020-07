Los dos hilos de Twitter que explican por qué en Madrid se detectan tan pocos casos de coronavirus

Ahora que los contagios por coronavirus se han triplicado en poco más de dos semanas y que ya se han detectado 201 brotes en España, los llamados rastreadores se han convertido en una figura fundamental para poder mantener controlada la pandemia. Ante el aumento de casos, parece evidente que las comunidades autónomas no cuentan con el número suficiente de rastreadores para trazar el origen y posterior seguimiento de los nuevos contagios: según el último recuento hay algo más de 3.500 cuando son necesarios 8.000.

En el caso de la Comunidad de Madrid, uno de los territorios más golpeados por el coronavirus la pasada primavera, sus cifras de nuevos casos son bastante bajas en relación a otros territorios. No es ningún secreto que Madrid necesita más rastreadores y ante la falta de ellos se improvisa sobre la marcha. Dos hilos en Twitter contando dos casos reales ocurridos en Madrid en las últimas horas dejan patente no sólo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene que contratar a más rastreadores, sino que debe reforzar el sistema de salud madrileño. Parece que la presidenta no ha aprendido nada de la emergencia sanitaria.

El primer hilo es de una periodista de La Sexta contando el caso de un amigo y su familia. Al final tuvieron que acudir a la sanidad privada para hacerse las pruebas.

- Mi amigo se hace PCR el VIERNES en MADRID. - El SÁBADO a las 8 sabe que es positivo. - El lunes le llaman del ambulatorio y es él quien pregunta que QUÉ HACE CON SUS CONTACTOS: Una decena de compañeros de trabajo, mujer, hijo, cuidadora de su hijo...⬇️ — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

Le contestan: "Ah, pues deberían llamar a su ambulatorio".

(DEBERÍAN‼️) Así que mi amigo se convierte en su propio rastreador y avisa uno a uno a cada contacto. Su mujer llama al ambulatorio, y le dan cita PARA EL PRÓXIMO LUNES, DENTRO DE 7 DÍAS. ⬇️ — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

No para hacerle una PCR dentro de 7 días, sino para HABLAR con su médico de cabecera dentro de 7 días, y éste ya vería si le hace PCR. Mientras, todos aislados en casa. Así que viendo la parsimonia de la Com. de Madrid, llama a una clínica privada y la citan inmediatamente...⬇️ — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

PREVIO PAGO DE 300 EUROS POR LAS PRUEBAS: 150€ la de su hijo, 150€ la de ella. Una vez más, es la Sanidad privada la que se beneficia de las carencias del sistema de salud madrileño.⬇️ — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

... Entre cero y ¡JA! Fin del hilo. — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

En el segundo hilo, otra periodista cuenta su experiencia. En este caso, además, le pusieron pegas para hacerse la prueba al no estar empadronada en Madrid.

Bueno, ahora que mi PCR es negativo os cuento cómo ha sido esto: Quedé con un amigo en una terraza para tomar algo. Había venido él de Madrid. Me dijo que tuvo un poco de fiebre. Le dije que lo mismo era #COVIDー19, que intentase hacerse la prueba. Se la hizo. POSITIVO. ???????????????? — Laura Cruz (@Laura_cruzd) July 20, 2020

Total, que me llaman del rastreo al día siguiente. Me dicen que me tengo que hacer la prueba PCR y a mayores guardar cuarentena de 15 días. El tema era que estaban involucradas dos Comunidades autónomas y las administraciones son independientes y no tienen contacto entre ellas. — Laura Cruz (@Laura_cruzd) July 20, 2020

Al principio me dicen: "ah, pues si no estás empadronada no podemos hacerte la prueba". (Me pregunto cómo harán en otros sitios con los turistas entonces). Por suerte es mi lugar de origen y me pusieron como desplazada. Pero inicialmente aluciné con eso. Sigo... — Laura Cruz (@Laura_cruzd) July 20, 2020

Me hacen la prueba y a mayores llaman cada dos días a ver cómo estoy y si tengo síntomas. Combinan la cuarentena obligatoria (aunque des negativo) con seguimiento y rastreo. Me sorprendí de que en Castilla y León funcionase tan bien la cosa. Pero lo de Madrid ha sido fuerte.. — Laura Cruz (@Laura_cruzd) July 20, 2020

En Madrid, donde mi amigo se contagió de #COVIDー19, a los amigos a los que vio allí (chavales jóvenes) les tocó llamar por su cuenta al centro de salud porque el rastreo no se comunica por lo visto de una CCAA a otra. pic.twitter.com/01b25sLpx5 — Laura Cruz (@Laura_cruzd) July 20, 2020

"Diles que llamen a su centro de salud en Madrid y digan que han estado en contacto con un positivo en #COVID19". Lo hacen. Les dicen que si tienen síntomas y dicen que no. No les hacen la prueba porque "no hay síntomas". Ya me parecían muy raros los datos de Madrid. pic.twitter.com/ezs5i2CoYt — Laura Cruz (@Laura_cruzd) July 20, 2020

Alucinando de forma extrema con que aquí nos hayan rastreado todos los contactos bien y hecho la prueba a todo el mundo + seguimiento telefónico y en Madrid te dejen tirado. ¿Qué les ha tocado hacer? Mentir en los síntomas para que les hagan la prueba del #COVIDー19 pic.twitter.com/aZh7oMwkqL — Laura Cruz (@Laura_cruzd) July 20, 2020

De nada sirve que en Castilla y León lo intenten controlar bien si en Madrid (Comunidad limítrofe) el rastreo se hace de forma ineficaz o a veces no se hace. Sobre todo porque la mitad de mi pueblo vive en Madrid. Es lo que tiene ser de la España vaciada. — Laura Cruz (@Laura_cruzd) July 20, 2020