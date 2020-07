Cayetano Rivera protesta ante Trabajo para pedir ayudas a la tauromaquia y los tuiteros responden: "Necesita más subvenciones porque pasa hambre en su mansión"

Este pasado martes, unos 300 profesionales de la tauromaquia entre picadores, banderilleros, mozos de espadas y toreros Espartaco, Cayetano, José María Manzanares, Diego Urdiales, Cristina Sánchez, Emilio de Justo, Paco Ureña o Miguel Ángel Perera, además del Director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán, se manifestaron ante las puertas del ministerio de Trabajo para protestar por la "discriminación" que en su opinión sufre el mundo del toro en el reparto de ayudas por la crisis de la covid-19.

Todos los lemas de la concentración aludían a la reiterada negativa del Servicio Estatal de Empleo a adjudicar a los profesionales del toreo las ayudas económicas que, para paliar los perjucios de parón de la covid, el Gobierno ha destinado a los artistas en espectáculos públicos, a pesar de que los toreros están reconocidos como tales desde un real decreto de 1985.

Al finalizar la concentración, el banderillero Javier Gómez Pascual leyó un manifiesto en el que ha asegurado que "hasta ahora, los toreros hemos sido discretos, quizás en exceso, y hemos resistido con admirable fortaleza insultos y agravios, pero este acoso y derribo debe de terminar".

"Señora Yolanda [Díaz, por la ministra de Trabajo], estamos pasando hambre y nos están marginando", titula su crónica el diario ABC. ¿Hambre los toreros? Los picadores,vale; los banderilleros, no decimos que no, y los mozos de espadas, pues puede ser también; ¿pero los toreros?

¡Este gobierno SÍ se deja gente atrás!

Y a quiénes depende únicamente de su ideología.

Hoy hemos estado apoyando a esas personas que más lo necesitan, y a las que la ministra @Yolanda_Diaz_

y su @empleogob insisten en ignorar.#estegobiernosisedejagenteatras pic.twitter.com/Mcifdk9jSF — Cayetano (@Cayetano_Rivera) July 21, 2020

La legión tuitera no podía dejar pasar por alto esta perita en dulce, y claro, muchos tuiteros, algunos ilustres, han ido con el machete entre los dientes, sobre todo contra Cayetano Rivera, quizás el diestro más icónico, mediático y adinerado, que encabezaba la manifestación. En Twitter han recordado que Cayetano posee un gran patrimonio, entre el que se incluye un palacete valorado en 1,6 millones de euros.

Ayer, el torero Cayetano Rivera encabezó la protesta contra el gobierno pidiendo paguita para los toros. Él cobra 75.000€ por corrida, tiene 7 empresas, 9 viviendas y justo esta semana ha ido a Sevilla para comprarse un palacete valorado en 1,6 millones de euros. Poca vergüenza. pic.twitter.com/LnPb9hjqpq — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 22, 2020

Cayetano necesita más subvenciones porque pasa hambre en su mansión. pic.twitter.com/dcYLoIZfqq — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 22, 2020

Panda de subvencionados.

https://t.co/o6HTP40Lu9 — Anabel Alonso Oficial ???????????????????????? (@AnabelAlonso_of) July 22, 2020

Señor Cayetano , si quiere ya que tiene hambre cambiamos la vivienda, hambre no pasará se lo aseguro.

Espero su respuesta @Cayetano_Rivera https://t.co/fLTmo9zQb0 — Desayunandocondiamantes (@Diamantes_Paula) July 22, 2020

????Por qué pasar hambre? A recoger fruta en Cataluña, Albacete, Murcia o Andalucía. Así no serían necesarios esos inmigrantes que tanto odian que entren en España muchos de los que protestan, de vox como #Cayetano o pagados por ellos. A currar y A COTIZAR amigos #TOREROS. https://t.co/Auo1DvY5Zm — magda paredes ???? ???????? (@magda_palacios) July 22, 2020

Una solución ⬇️⬇️.

Ahora, no os quejéis del sueldo, que mejor un trabajo precario que ningún un trabajo ????.. era así, ¿no? pic.twitter.com/tEXIh4u0Wh — Ms. Lamarr (@agarvia1) July 22, 2020

Una solución ⬇️⬇️.

Ahora, no os quejéis del sueldo, que mejor un trabajo precario que ningún un trabajo ????.. era así, ¿no? pic.twitter.com/tEXIh4u0Wh — Ms. Lamarr (@agarvia1) July 22, 2020

Unos trescientos profesionales de la tauromaquia han pedido este mediodía la dimisión de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la primera de las concentraciones convocadas ante las puertas de su ministerio para protestar por la "discriminación" en el reparto de ayudas por la crisis del COVID-19.

Las concentraciones, que continuarán miércoles y jueves, han sido organizadas por la Unión de Picadores y Banderilleros de España (UNPBE) y por la Agrupación Sindical de Mozos de Espadas, con el objetivo de llamar la atención ante la grave situación por la que atraviesa el sector, al que no se han concedido ningún tipo de compensaciones por el parón del estado de alarma.

Además de cientos de picadores, banderilleros y mozos de espadas, a esta primera concentración también han acudido, entre otros, figuras del toreo como Espartaco, Cayetano, José María Manzanares, Diego Urdiales, Cristina Sánchez, Emilio de Justo, Paco Ureña o Miguel Ángel Perera, además del Director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán.

La concentración estaba precedida por varias pancartas en las que se afirmaba "Los toreros somos cultura, no a la discriminación", "La discriminación es delito, la tauromaquia es cultura" o "La cultura no se censura, señora ministra no discrimine a los toreros".

Todos los lemas aludían a la reiterada negativa del Servicio Estatal de Empleo a adjudicar a los profesionales del toreo las ayudas económicas que, para paliar los perjucios de parón del COVID, el Gobierno ha destinado a los artistas en espectáculos públicos, a pesar de que los toreros están reconocidos como tales desde un real decreto de 1985.

Al finalizar la concentración, el banderillero Javier Gómez Pascual ha leído un manifiesto en el que ha asegurado que "hasta ahora, los toreros hemos sido discretos, quizás en exceso, y hemos resistido con admirable fortaleza insultos y agravios, pero este acoso y derribo debe de terminar".

"Hemos demostrado entereza desde la quietud, pero nos toca demostrar nuestro valor y también que la tauromaquia es un arte vigente y necesario en la sociedad del siglo XXI. Y todo esto desde la libertad y la falta de complejos", continuó.

El representante de los banderilleros considera que "se ha llegado ya a un punto de no retorno, con un Ministerio de Trabajo, como este ante el que estamos, que margina a unos trabajadores por el hecho de ser toreros y les niega la ayuda que tanto ha prometido. No queremos privilegios, pero tampoco que no se cumplan con nosotros las leyes vigentes por el hecho de nuestra profesión".

"Queremos justicia e igualdad. Y vamos a defender la tauromaquia y la afición hasta el final. Es el momento de hacérselo saber a los políticos para garantizar que las futuras generaciones puedan seguir asistiendo a las plazas de toros", finalizó el manifiesto.

En nombre de la Fundación del Toro de Lidia, que apoya las concentraciones, el periodista Chapu Apaolaza comunicó a los profesionales su solidaridad y les agradeció que defiendan "un mundo que es de todos, porque tenéis razones para hacerlo y para que no vuelva el tiempo de la censura".

Por su parte, el diestro sevillano Pablo Aguado declaró a EFE que apoyaba esta concentración "porque esta no es una cuestión ideológica sino de humanidad, de no dejar sin ayudas a las familias de unos profesionales que cotizan y aportan a las arcas del estado más que otros sectores de la cultura".