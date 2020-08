"Bartomeu pagándole 500 euros a este tío que se parece muchísimo a Messi para que salga y diga que se queda": Twitter se toma con humor la marcha del jugador

La tragedia se cierne sobre el Barcelona: Messi ha anunciado a través de un burofax su intención de abandonar el club tras veinte años vistiendo la camiseta azulgrana. Los aficionados culés viven su peor pesadilla. En Barcelona, coronavirus aparte, no se habla de otra cosa.

La presentación de Trincao en medio de la guerra entre Messi y Bartomeu pic.twitter.com/3XtN9n8kar — Ernesto Valverde ⚪ (@valverdismoCdA) August 26, 2020

El jugador argentino, que ha decidido saltar del barco en medio de la tormenta, se ha convertido en carne de memé en Twitter, como era de esperar. La legión tuitera anda dividida: hay quien culpa al presidente del club, Josep María Bartomeu, del desastre, pero también están los que señalan a Messi por su fría despedida, por negarse a remar contra la marea en el peor momento dejando a los culés con un palmo de narices. Hoy en Tremending no vamos a tomar partido por ninguno de los dos, entre otra cosas porque al que le ha tocado escribir esta pieza es del Atlético de Madrid y sólo toma partido por el Cholo Simeone. Pero que no falte el humor: los tuiteros muestran su ingenio tras el anuncio de Messi y algunos tuits son francamente divertidos. Les vendrá bien a los culés reír un poco, porque no hay que olvidar que como dijo una vez Jorge Valdano, en uno de esos raptos de inspiración tan habituales y tan poéticos en los que a veces se enreda el comentarista, "el fútbol es la cosa menos importante entre las cosas importantes".

La vida sigue para todos, incluso sin Messi, así que ahora vamos a echarnos unas risas.

El Barça sin Leo Messi pic.twitter.com/XOVEoIx63F — Siempre Cules (@Sempre_Cules) August 25, 2020

Llamamos a Bustinza y esto lo arreglamos en un periquete... Vaya que sí. pic.twitter.com/mM4M9IBVbL — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 25, 2020

Bartomeu pagandole 500€ a este tio que se parece muchisimo a Messi para que salga y diga que se queda en el barcelona pic.twitter.com/8QNNcgeB6J — ę (@escuvigalleto) August 26, 2020

La presentación de Trincao en medio de la guerra entre Messi y Bartomeu pic.twitter.com/3XtN9n8kar — Ernesto Valverde ⚪ (@valverdismoCdA) August 26, 2020

Jordi Alba la temporada que viene sin Messi pic.twitter.com/PjKtst8p6G — Guille (@LordDavis3) August 26, 2020

Impresionantes palabras de Messi en el burofax al Barcelona, os dejo por aquí las imagenes, son duras pic.twitter.com/7AXmM0J2Km — BEBÉ (@BebeCaster) August 26, 2020

Para los despistados, os resumo la situación actual del Barça y Messi ahora mismo. pic.twitter.com/AYsRMlK6g0 — UppStudio (@UppStudio) August 26, 2020