Tres personas detenidas y seis personas heridas, entre agentes y manifestantes: es el saldo de una carga policial durante una concentración frente a la Asamblea de Madrid tras la celebrada por más de un centenar de personas alrededor del centro de salud Ángela Uriarte, en el distrito Puente de Vallecas.

Los manifestantes protestaban contra las medidas del Gobierno de Ayuso durante la pandemia y reclamaban una sanidad pública de calidad. En los vídeos difundidos se aprecia a policías sin número de identificación visible.

La comparación con las concentraciones en en el Barrio de Salamanca el pasado mes de mayo han sido inevitables.

En las redes, el momento ha provocado un encendido debate, en el que algunos incluso recuerdan los tuits premonitorios que en esas fechas, durante las protestas en el barrio de Salamanca, ya comentaban que en un barrio obrero los antidisturbios habrían cargado:

Otros también lo han comparado con el famoso grupo del "queremos ir a misa", aquel delirante momento en el que unas decenas de profranquistas entre gritos de "¡Franco, Franco!" y "Viva Cristo Rey", alguno vestido de legionario, trataron de llegar al Valle de los Caídos, cortado ante la exhumación de la momia del dictador. Varios se saltaron el control, empujaron, insultaron e hicieron correr a unos agentes que les trataron con guante de seda:

¿Os acordáis cuando los de "queremos ir a misa" y la paliza que le dio la GC al tío ese que le insultó en su cara? AH, NO. QUE NO LE HICIERON NADA.

Así no les pasará nada ni con policía ni guardia civil. pic.twitter.com/44zt09yVzQ

Muchos han criticado la actuación policial de este jueves, mostrando el momento en que comienzan las cargas, donde no se aprecia actitud violenta por parte de los concentrados:

Otros han mostrado imágenes en las que se ve a agentes golpeando en la cabeza:

Varios tuiteros también han protestado porque, una vez más, los agentes no llevan el número de identificación visible, lo que facilita su impunidad en caso de actuaciones punibles.

No es difícil de adivinar (la falta de identificación tiene sus momentos, claro) pero hay policías de los que están pegando hoy a ciudadanos en Vallecas que no llevan su identificación reglamentaria. Impunidad una vez más. #NoSinID pic.twitter.com/VpzKvzftD1

Algunos han mostrado también fotografías en las que se ve a jóvenes golpeando a policías, una vez comenzada la carga. En la escena completa se ve cómo comienza todo, cuando un policía sin número de identificación visible golpea en la cabeza con la porra a una joven que no estaba haciendo absolutamente nada:

En Núñez de Balboa no ha pasado porque no ha habido violencia policial. Te aseguro que en las mismas condiciones hubieran reaccionado igual, porque son igual de humanos. Eso no lo cambia el dinero.

Es fácil decirnos que nunca haríamos eso cuando las circunstancias nos favorecen.

— Juanlu (@PhysicistMasked) September 24, 2020