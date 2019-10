El esperpento más absoluto en una escena que habría hecho llorar de la emoción al mismísimo Berlanga. El vídeo más loco y a la vez cómico que vas a ver en mucho tiempo tiene de todo: gritos, insultos, ranciedad, forcejeos, gente saltándose el control policial, un chapiri de la legión, guardias civiles corriendo, señoras fuera de sí gritando “queremos ir a misa” y un autocontrol de los agentes encomiable.

La escena tuvo lugar este sábado en la entrada del Valle de los Caídos cuando un grupo de franquistas trató de acceder a la zona cerrada ante la próxima exhumación de la momia del dictador y la Guardia Civil lo impidió. Unas decenas de personas trataron de zafarse los agentes, que tuvieron que formar una barrera para evitar que entraran. Mientras los agentes trataban de expulsarlos, gritos de “traidores”, “hijos de puta”, “vengo a defender al comandante Franco”, “el honor ni se divisa”, “cabrones”, “viva Cristo Rey” y “Franco, Franco, Franco”.

En las redes han aparecido varios vídeos del momento:

El vídeo completo del intento de los fascistas de llegar al Valle de los Caídos es impresionante. Agreden, empujan e insultan gravemente a los guardias civiles, e incluso se saltan el cordón policial. Pero no hubo ninguna detención. https://t.co/YEzaQy41ux

Muchos usuarios de las redes sociales se han quedado atónitos ante el bochornoso espectáculo a la vez que muchos otros se han declarado sorprendidos por la tranquilidad de los agentes y la ausencia de cargas, y lo han comparado con las actuaciones en otros casos, como los desahucios:

Ayer en el Valle de los caídos no hacíais lo mismo no? Aeuroport Barcelona Gràcies @naxoxan pic.twitter.com/nkAMpq6eZE

Franquistas al no poder acceder al Valle de los Caídos gritan: "¿Dónde está la libertad?".

Han grabado a la GC, han realizado desacato a la autoridad, y han sido mimosines con los franquistas. La ley mordaza no ha hecho aparición con los fachamongers.

No me imagino si llegan a ser catalanes, vascos, de izquierda o anarquistas!!

