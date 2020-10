"Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación". Es el tuit del delantero del FC Barcelona Antoine Griezmann, denunciando un texto racista en una crónica escrita por Salvador Sostres en el diario ABC.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

El texto, que ya ha sido modificado, comparaba a Ansu Fati con un mantero que escapa de la policía:

"Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: ‘¡Agua, agua!’, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio".

El Barça ha anunciado acciones legales por los comentarios racistas y ABC ha publicado una suerte de disculpa firmada por el columnista en la que se justifica y habla de "malentendido".

A mí lo que me ha sorprendido es que Sostres siga publicando en algún sitio que no sea su propio blog. — Joan Vich Montaner (@joanvich) October 22, 2020

Salvador Sostres es conocido precisamente por sus salidas de tono, de las que hace gala en los medios que le prestan su altavoz. Su lista de aberraciones es interminable.

En ABC ya afirmó en un artículo que "las mujeres son el sexo débil y por eso existe el tenis femenino" y que "han aprendido a suplir con astucia su fragilidad y a utilizar nuestra fuerza en su favor". En otro, en el mismo medio, elogió al dictador Francisco Franco. En 2011, el diario El Mundo se vio obligado a pedir disculpas y a retirar otro texto suyo que justificaba un crimen machista. También en El Mundo aseguró sobre el terremoto de Haití que "estas cosas pasan y equilibran el planeta". Cuando murió Emilio Botín escribió: "Que muera un pobre es importante para los familiares pero que muera un rico es trágico para España. Lo fundamental en un país son sus ricos y la turba es intercambiable".

En Telemadrid, y ante un público lleno de menores, cuando creía que no estaban grabándole, dijo: "Las chicas jóvenes, de 17, 18, 19, es ahí donde está la tensión de la carne (...) esas vaginas que aún no huelen a ácido úrico, están limpias, tienen un olor a santidad". En TVE, invitado por Carlos Herrera, afirmó que el acoso sexual es subjetivo y la Ley de Violencia de Género es fascista. Suma y sigue.

Muchos tuiteros se han preguntado cómo los medios pueden seguir prestándole su altavoz con tal currículum:

Salvador Sostres cobra precisamente por vomitar esa basura. El problema es que hay medios que le pagan porque esa basura les parece un espectáculo digno de ofrecer. Si no hubiera pagadores de la basura racista, machista... no habría Sostres. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) October 22, 2020

Hace cuatro años me marché de España porque el periodismo no me daba para comer. Colegas de gran talento tenían y tienen que hacer virguerías para juntar un salario raquítico. Que Salvador Sostres viva del periodismo me parte el alma. La sociedad pierde con esa calaña al teclado — David Miranda (@David_MB91) October 21, 2020

Ya os pongo yo lo de Salvador Sostres en el "ABCésar", así no hace falta que entréis en la "crónica".#Asco #Racismo pic.twitter.com/a6YQAxuQ0Y — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) October 22, 2020

Atención a esta crónica de Sostres del partido de ayer del @FCBarcelona_cat en el @abc_es hoy, plagada de racismo y basura. Este engendro cobra por defecar crónicas así en @abc_es. El problema es que hay quien se lo come. Se llama coprofagia https://t.co/96blIk4jMT pic.twitter.com/undB7QmILX — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 21, 2020

Que Salvador Sostres es un monstruo no es nada nuevo, sus opiniones y sobre todo sus "gustos" en ocasiones rozan lo delictivo. Que tenga tribunas mediáticas desde las que esparcir su mierdax y su odio, es responsabilidad de quien le contrata. pic.twitter.com/894B9C8mSM — Protestona ???? (@protestona1) October 22, 2020

"Algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista", apunta a modo de "disculpa". Si el autor no considera que no son un desprecio racista sino que son los estúpidos lectores los que lo entienden mal, Sostres muestra y confirma lo profundamente racista que es. https://t.co/aGlC3WOng7 — Francesc Pujol (@NewsReputation) October 22, 2020

Hay Salvador Sostres porque hay medios que compran su basura.. Hay medios que difunden basura porque hay gente que consume basura.. Y consumen basura porque su mente está llena de basura..

Es el negocio de la basura amigos.. Y ABC siempre ha sido uno de sus máximos exponentes.. — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 22, 2020

Estas disculpas de Salvador Sostres no tienen valor. Sabía perfectamente lo que escribía en esa diatriba racista de principio a fin, porque sabe que necesita tirar de racismo, machismo y otras miserias para ser alguien. La única disculpa posible es que su odio no tenga altavoz. https://t.co/0GhBDOQBH2 — Moha Gerehou (@mohagerehou) October 22, 2020

Mis hijas viven en el mismo mundo que Salvador Sostres. Que puto asco. pic.twitter.com/5VxiPi18vC — El Gripao (@El_Gripao) October 21, 2020

Salvador Sostres es un misógino y un racista enfermizo y como tal, escribe en @abc_es.

No hay más y no nos sorprendamos cada vez que escribe.

Lo que hay que hacer es no leer sus majaderías. — Carolina Alonso (@Carolalon1) October 22, 2020

¿Hubiera escrito Salvador Sostres que Griezmann corre como un mantero? Jamás. ¿Por qué? Porque la única motivación que salía de su pluma era diseminar racismo. No hay mucho más que hablar, pero es importante que otros futbolistas, como hace @AntoGriezmann, se posicionen así. https://t.co/KFX1ebkZZq — Moha Gerehou (@mohagerehou) October 22, 2020

El Barça demandará a Salvador Sostres por su lamentable y racista artículo, como dijo ayer @SiqueRodriguez. Sostres publica unas "disculpas" en las no rectifica, simplemente habla de malentendido: "Algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista". Lo que era, vaya pic.twitter.com/DIYGhm6xVz — Edu Polo (@EduPolo) October 22, 2020

Bueno, yo creo que en ABC a Sostres le pagan precisamente por hacer estas cosas. Ha escrito cosas peores. Se ganará un ascenso o algo. — cajainas (@cajainas) October 22, 2020

Vergonzoso lo de Sostres. Esto es indefendible por cualquier director de periódico. Motivo de cese automático hasta de la redacción más rancia https://t.co/cHjDXihEM8 — Juanjo Villalba (@juanjovillalba) October 22, 2020