Cuanto más se aproximan las fiestas más se escucha más la frasecita de "salvar la Navidad". Hoy se ha convertido en trending topic en las redes sociales:

Yo, cuando dicen eso de "salvar la Navidad" sin ponerse un gorro de Papá Noel o de elfo...como que no me lo creo.

Con la que sigue cayendo, en plena la segunda ola...

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, es uno de los que llevan semanas dando la perorata con esto. El presidente de Aragón, Javier Lambán, también se ha subido a ese carro:

Lo cierto es que en toda Europa se debate qué hacer con las restricciones durante las navidades, unas fechas en las que las familias se reúnen. Los expertos advierten de que se puede cometer el mismo error que en verano si se levantan demasiadas restricciones.

Pero ¿qué significa esto de salvar la Navidad? ¿Tener cuidado ahora para tener menos cuidado en las fiestas?

Los expertos apuntan que estamos ante un error que nos puede llevar a una tercera ola

¿Salvar la Navidad como salvamos el verano?

Y salvarla... ¿a costa de qué?

¿No hemos aprendido nada?

Estas y otras son las reacciones de los tuiteros sobre eso de "salvar la Navidad":

Me encanta que eso de salvar vidas se haya transformado en salvar la navidad...

Hasta las narices con 450 muertes diarias del soniquete de "Salvar la Navidad" que significa ni más ni menos que salgas a la calle a consumir como un demonio.. aunque para ello no puedas a lo mejor celebrarlarla con tus abuelos porque gracias a tus fiestas en el bar esten muertos

Se quiso salvar la temporada turística y ahora estamos pagando las consecuencias. No hace falta ser un lince para saber lo que vendrá después de "salvar la Navidad". Y no aprendemos.

435 muertos más pero no sé qué de salvar la Navidad...

Cada vez que oigo lo de "Salvar la Navidad" me viene esto a la cabeza... pic.twitter.com/PAGyHVPD7g

Salvar vidas me interesa más que salvar la Navidad. El año que viene hay otra Navidad, pero otra vida, no.

Hay que salvar la Navidad. Si no nace el niño Jesús no podrán matarlo en Semana Santa. Y no sabemos las consecuencias.

