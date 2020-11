"Yo soy así y así conspiraré, nunca cambiaréeeee": críticas a Alaska por defender el negacionismo de Miguel Bosé

Alaska estuvo este pasado martes en el programa La resistencia charlando un rato con David Broncano. A lo largo de la conversación surgió el nombre de Miguel Bosé y su conocida actitud negacionista ante el coronavirus. Más allá de la polémica, Alaska defendió sobre todas las cosas el derecho a la libertad de expresión de Miguel Bosé: "Ni tú, ni yo, ni nadie somos nadie para darle un toque a nadie. Espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. No os he pedido opinión ¿No hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera?", dijo Alaska.

Sin embargo, ante la insistencia de Broncano –eso sí entre bromas y risas– para que la cantante se posicionara respecto a la actitud negacionista de Bosé, Alaska se mostró ambigua. "Yo soy muy de la teoría de la conspiración, aunque no de todas", dijo entre risas para afirmar poco después que "me interesan mucho los puntos de vista disidentes". No fue más allá la cantante, que prefirió dejarlo todo en una nebulosa de duda y ambigüedad.

El trasfondo de todo esto, sin embargo, es que ese negacionismo pone vidas en peligro. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, por lo que siempre hay que ser cautos en asuntos como este.

Pero mejor verlo que contarlo. Ese es nuestro lema en Tremending.

Mandamos un saludo a Miguel Bosé, esté en la dimensión que esté. #LaResistencia pic.twitter.com/T3UOOpgBFS — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 17, 2020

Como podrán suponer los que nos siguen, la conversación entre Alaska y Broncano ha levantado polvareda en Twitter. Muchos comentarios criticando a Alaska, hemos de decir. (Spoiler: hemos renunciado a las reacciones más faltonas, ofensivas y de mal gusto).

Alaska defendiendo el negacionismo de Miguel Bosé. Dos cerebros que han alcanzado la obsolescencia programada. — Antonia Martín (@antonia_mp_) November 18, 2020

Hombreee pobre Miguel Bosé, hay que respetar su opinión porque para qué hacerles caso a las personas profesionales y no a él ??? ???????? https://t.co/XqS6HED9A5 — ????????????????????????⁷ ᴮᴱ ???? (@petiterosemoon) November 18, 2020

Broncano sabe llevar bien la situación, pero las declaraciones de Alaska defendiendo las barbaridades que dice Miguel Bosé son repugnantes. Eso no es libertad de expresión, es negar algo que está matando miles de personas.???????????? — Pamplinas (@Pamplin71931660) November 18, 2020

Yo soy así y así conspiraré, nunca cambiaréeeee. — Barbarutxy (@barbarutxy) November 18, 2020