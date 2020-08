El artista Miguel Bosé, en otra de sus polémicas declaraciones sobre la pandemia y su escepticismo, ha publicado el primero de unos vídeos en los que pretende dar a conocer su visión sobre la pandemia de coronavirus. El artista lleva en el foco de los medios varias semanas, sobre todo desde su polémica publicación el pasado fin de semana, animando a la gente a participar en la manifestación negacionista de Colón.

"Empezamos por el bicho: se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existe. El bicho existe y ha matado a mucha gente, en marzo-abril de este año mató a mucha gente", ha explicado en su red social de Instagram el músico.

"Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias y también se nos fueron las personas que tenían patologías previas, porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador", ha admitido Bosé. No obstante remarca que, a partir de ese momento, la cifra ha ido bajando según los datos oficiales del Gobierno.

"Los datos que manejamos son oficiales. No estamos inventando nada. quien tenga paciencia puede acceder a estas páginas y contrastar. Cuando os llegue una noticia, haced el esfuerzo de buscar más allá, no escuchar una sola voz: de esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede", ha afirmado.

Sin embargo, hace unos meses el artista repetía en sus redes sociales que el virus era "la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido", contribuyendo al discurso negacionista que ha llevado a concentraciones antimascarilla y ataques a sanitarios.

Ha recordado que "muchos han sido castigados" por ofrecer estas versiones y se ha puesto como ejemplo, puesto que no tiene habilitada una de sus redes sociales por haber sido "un niño malo".