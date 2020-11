Sigue el conteo de vidas perdidas en el Mediterráneo en su intento de hallar una vida mejor. La semana pasada, Médicos Sin Fronteras denunciaba la muerte de más de 100 personas en el Mediterráneo central en sólo 72 horas mientras intentaban llegar a las costas europeas y se calcula en más de 700 los seres humanos que han encontrado la muerte este año.

Sin embargo, el terrible conteo no refleja la cruda realidad. El otro día veíamos un vídeo de la ONG Open Arms con el grito desgarrador de la madre de un niño muerto en un naufragio. Su hijo será un número más en esas frías cifras.

Este viernes, la cuenta de Twitter de Open Arms ha compartido otro vídeo que trata de explicar el valor cada una de esas vidas. "Ella es Josepha. La encontramos abandonada en alta mar, agarrada a los restos de una barca naufragada, semi-inconsciente después de más de 12 horas intentando sobrevivir. Junto a ella, los cuerpos de un niño y una mujer. El valor de 1 sola vida es incalculable". El vídeo rápidamente se ha hecho viral en las redes.

El autor del vídeo, el fotógrafo Alessio Paduano, ha explicado en Twitter que son imágenes inéditas, tomadas en julio de 2018. "Si tuviera que describir lo que es la humanidad, lo haría con este vídeo", ha asegurado.

An unreleased video I shot during the incredible rescue of Josepha by the @openarms_fund crew on July 17, 2018. If I had to describe what humanity is, I would do it with this video.@openarms_found @openarms_it #immigration #migration pic.twitter.com/QKhz97sAmh

— Alessio Paduano (@alessiopaduano) November 19, 2020