Si uno mira las primeras páginas de las ediciones de papel de los grandes medios este viernes, se llevará una gran sorpresa: ¿Dónde están las portadas sobre los ataques de Vox a la prensa? Pues no, ni están ni se las espera.

Este jueves, el secretario general del partido ultraderechista Vox, Javier Ortega Smith, protagonizó el enésimo ataque de su partido a la prensa que no les baila el agua. El político del partido que no permite asistir a sus ruedas de prensa y a sus actos a medios como Público, El País, Infolibre, Eldiario.es, algunos periodistas de El Mundo, La Marea o El Español, se reafirmó en ese veto en el programa La Hora de la 1, en TVE. Y no sólo eso, también protagonizó una bronca con el periodista de El País, Carlos Cué e incluso negó que los periodistas de ese medio sean periodistas.

"Ortega Smith es, a partir de ahora, el encargado de decidir quién es periodista": el enésimo ataque de Vox a la prensahttps://t.co/zUYsvIzrMi — Tremending (@Tremending) November 26, 2020

En el colmo del cinismo, el diputado y también concejal del Ayuntamiento de Madrid defendió el veto a los medios que no les gustan con un argumento de chiste: "Porque creemos en la libertad informativa".

Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) a @carlosecue sobre la libertad de prensa: "Ustedes no son periodistas, son propagandistas de la mentira. Están al servicio de los lobbys."#LaHoraOrtegaSmith pic.twitter.com/gDGcIDJTm3 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 26, 2020

Muy diferente fue todo el 7 de marzo de 2017. El día anterior, la Asociación de la Prensa de Madrid, entonces dirigida por Victoria Prego, lanzaba un grave e inédito comunicado en el que denunciaba una "campaña sistematizada de acoso personal y en las redes" de Podemos hacia periodistas críticos. Un comunicado que no daba nombres de periodistas ni de medios, que no detallaba o aportaba pruebas ni recababa la opinión del partido morado.

El 7 de marzo, El País, La Razón, ABC (en su 'segunda') y El Mundo hacían hueco en sus portadas al asunto con graves titulares, como "El método de intimidación de Podemos a la prensa" (El País) y editoriales como "Informar, le guste o no a Podemos" (La Razón). El País, entonces dirigido por Antonio Caño, fue el que más grande lo llevó, con un editorial titulado "El acoso de Podemos".

De regreso a la actualidad, este viernes, nada de nada. Ni rastro del asunto en las portadas de El País, objeto principal de las críticas, ni, por supuesto, ABC, ni La Razón, ni El Mundo (cuyo director adjunto estaba ayer presente y plantó cara a Smith).