El chasco de Ana Rosa Quintana en directo que la ha convertido en tendencia en Twitter

En Tremending hemos perdido la cuenta de las veces que hemos escrito de Ana Rosa Quintana en este año de pandemia. A la presentadora de Telecinco se le ha desatado la lengua en este 2020 y, como dijo una vez un tuitero, en Tremending nos hemos acostumbrado a convivir con ella. Ana Rosa ha sido tendencia en Twitter en varias ocasiones en este año tan atípico y hoy ha vuelto a serlo por la entrevista que le ha hecho a Joan Pons, el enfermero español que ha participado de forma voluntaria en los ensayos de la vacuna de Oxford y AstraZeneca.

Se lo podemos contar, pero creemos que es mejor que lo vean.

Menudo zasca en toda la boca le da un voluntario de la vacuna a Ana Rosa Quintana Villareja, le dice que él era placebo y éste le contesta que eso no lo sabe nadie aún ???????? pic.twitter.com/UyhzzTMu43 — ????️‍????????Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳????????????️‍???? (@dsegoviaatienza) December 9, 2020

Como bien dice el tuitero anterior, Ana Rosa se ha llevado un zasca de los gordos. La presentadora ha dado por hecho que a Pons, que sufrió el coronavirus en el mes de octubre, le habían dado un placebo durante los ensayos y el enfermero le ha tenido que desmentir con elegancia, sí, pero con contundencia, que eso no lo sabe nadie, que para que los ensayos funcionen no debe decirse a nadie si lo que le están administrando es placebo o la vacuna real. "Yo el placebo todavía no lo sé. Si usted tiene más información pues que me lo diga. Yo no sé si me han puesto el placebo o la vacuna", le ha dicho el enfermero a la presentadora en lo que ha sido el corte del día.

Lo peor es que al ser pillada en un renuncio, Ana Rosa Quintana ha hecho algo muy español: echar balones fuera y culpar a otro de su metedura de pata: "Ah no, ah pues yo había entendido... igual algún periodista lo sabía y yo lo he leído".

El momento no ha pasado desapercibido para los tuiteros. No en vano Ana Rosa ha sido tendencia. Aquí, como siempre recogemos las mejores reacciones.

Esto de "algun periodista lo sabia" y por eso lo sabemos ¿como se come? ¿los informen se hacen públicos antes de dar los resultados?

LLega un momento en que con decir "me lo ha dicho un periodista" ya es palabre de ley. — Ana P.Serrano ????????????#SiSePuede #YOAPOYOALGOBIERNO (@PPriorio) December 9, 2020

Buenos días David ????, va de lista y cada día se lleva un zasca — Rosa Isabel (@RosaIsa38309247) December 9, 2020

no creas que admite el error la indecente @anarosaq , además le echa la culpa a otro periodista — @Le Rect0 (@LeRect0) December 9, 2020

ella si k es un placebo d periodismo — OJOS D Acero????️???????? (@rarm2016) December 9, 2020

Nivel AR — Bronshteyn en Pucela (@borjaherb7) December 9, 2020