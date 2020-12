Este fin de semana, antesala de las Navidades en el año del coronavirus, el Wizink Center de Madrid ha acogido no uno, sino dos conciertos con 5.000 personas. El sábado y el domingo, el recinto madrileño celebró sendos conciertos de Raphael que han provocado una tromba de críticas y de indignación (y de ironía) en Twitter, en plena segunda ola de coronavirus, con cientos de muertos cada semana en nuestro país.

Por escuchar "Mi gran noche" tu abuela no llega a Pedroche.

La organización, por su parte, ha destacado que los recitales se han celebrado con total normalidad, que el aforo era sólo del 30% y que se respetaron todas las medidas de seguridad. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que "la imagen confunde, porque el Palacio de los Deportes tiene una capacidad para 16.000 personas y ayer estaba al 30%". También ha añadido que "si la incidencia acumulada en Madrid fuera preocupante, de aquí en adelante, se suspenderían todos estos eventos".

Sin embargo, por muchas explicaciones que se den, el hecho de ver a 5.000 personas congregadas en un recinto cerrado para ver un concierto con la que está cayendo, ha indignado a muchas personas:

Personalmente no hubiera ido al Wizink. No solo fue una irresponsabilidad del ayuntamiento sino de cada persona que asistio.

En cuanto a la cultura, o fomentamos el streaming o morirá por no adaptarse a los nuevos tiempos, la historia de siempre.

— El Bergante (@El_Bergante) December 20, 2020