El sencillo esquema en Twitter que explica el sistema de gestión de Ayuso en Madrid

No hay duda de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene una peculiar forma de hacer frente a los problemas. Desde encargar a Telepizza la alimentación de los niños que no tenían comedor en el confinamiento, hasta construir el nuevo hospital Zendal sin contratar a sanitarios.

Las meteduras de pata de Ayuso no cesan, tampoco iban a hacerlo con las vacunas, que a solo dos semanas de recibirlas ya ha privatizado la vacunación en Madrid y ha pedido enfermeras voluntarias para administrarlas. Por no hablar de la actuación contra las fuertes nevadas que han llegado de la mano de Filomena...

El periodista, Alfredo Pascual, ha descubierto el truco de la presidenta para gobernar la comunidad de Madrid. "He tardado un año y medio, pero creo que ya sé cómo funciona Ayuso", ha comentado Pascual en Twitter para añadir una foto en el esquema perfecto sobre cómo toma las decisiones Ayuso.

He tardado un año y medio, pero creo que ya sé cómo funciona Ayuso. pic.twitter.com/tFjnglLBnA — Alfredo Pascual (@Guyb) January 10, 2021

El tweet del periodista se ha hecho viral enseguida. Y es que hay dos cosas de lo que no nos cabe duda: que Ayuso se ha convertido en un estrella de twitter por sus originales decisiones de gobernanza y que gran parte de los madrileños no están muy contentos con su gestión en la comunidad. Así que las respuestas de los usuarios no han tardado en llegar:

Quizás así: Tenemos un problema➡️ Vamos a sacar tajada de ello! ➡️1: no hacer nada ➡️2: Decir que con recursos públicos no se puede resolver y que la culpa es del gobierno ➡️ 3. Firmar contrato servicio con empresa amiga que nos de una buena comisión ➡️ 4.poner banderas y el cazo — Irene (@FareTheeWell_) January 10, 2021

Le podrías haber preguntado a la madre y no tardas tanto... — uno di cai ???? (@eru80) January 10, 2021

Me faltan lo de las pizzas con las banderas y lo de visitar a su mayor fan al lado de atacar rojos, etarras, Maduro pic.twitter.com/4zq2tK1aLd — Soulless (@Espectroerrante) January 10, 2021

Pues me faltan las piedras en el camino del gobierno central. Entre unos y otros los madrileños estamos haciendo un máster acelerado de cómo funcionar nosotros solos sin necesidad de nadie (y solucionando los problemas que ellos nos imponen, porque lo que es solucionar...). — Kek75 (@Kek752) January 10, 2021