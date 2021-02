La diputada Aina Vidal cuenta su lucha en el Día Mundial contra el Cáncer: "De 2020 puedo dar la mejor noticia, estoy viva"

"De 2020 puedo dar la mejor noticia: Estoy viva. Viva gracias a la investigación, a la ciencia y a decenas de magníficos profesionales". La diputada de En Comú Podem Aina Vidal iniciaba así un hilo en Twitter que se ha hecho viral, en donde ha querido contar su experiencia con la enfermedad.

Entre estas dos fotos solo hay un año de diferencia. Mucho camino recorrido y mucho por recorrer. Y, ¿saben? De 2020 puedo dar la mejor noticia: estoy viva. Viva gracias a la investigación, a la ciencia y a decenas de magníficos profesionales. Dentro hilo ???? pic.twitter.com/iMZsxa5EnQ — Aina Vidal Sáez ???? (@AinaVS) February 4, 2021

La diputada ha querido contar su historia en "un año duro", pero que ha vivido "acompañada de una red de apoyo que me ha cuidado hasta cuando no sabía que lo necesitaba". "Muchas personas lo viven solas", denunciaba Aina, que también ha cargado contra las empresas "multitud (de personas con cáncer) pierden el trabajo, les cambian la jornada (perdiendo salario claro) o siguen yendo a trabajar pese a los tratamientos por el miedo a que les echen y se queden sin ingresos", contaba.

Un año duro q habría sido muy distinto -peor- si no hubiera contado con una red de apoyo que me ha cuidado hasta cuando no sabía o admitía q los necesitaba, y con un altavoz q me ha dado compañía, cariño y conocimiento d centenares d desconocid@s. Muchas personas lo viven SOLAS — Aina Vidal Sáez ???? (@AinaVS) February 4, 2021

Un año con la tranquilidad de saber que mi trabajo no estaba en juego. Pero multitud pierden el trabajo, les cambian la jornada (perdiendo salario claro) o siguen yendo a trabajar pese a los tratamientos por el miedo a que les echen y se queden sin ingresos. — Aina Vidal Sáez ???? (@AinaVS) February 4, 2021

En el hilo, Aina Vidal ha agradecido la gratuidad de la sanidad, que le ha cubierto "un año de cirugías que me he podido permitir gracias a su carácter público". Así mismo ha mostrado su preocupación por la caída de los diagnósticos a tenor de la covid:

Pero hoy #DiaMundialContraElCancer quiero expresar mi TERROR por la caída de diagnósticos. — Aina Vidal Sáez ???? (@AinaVS) February 4, 2021

"Se calcula que más de 50.000 personas con cáncer han empezado tarde su tratamiento o bien no lo han empezado todavía porque no han sido diagnosticadas ¿Por qué? Por el miedo a ir a un hospital en pandemia, la saturación del sistema, las derivaciones por el colapso" denuncia, añadiendo un dato preocupante: "Se calcula que una de cada cinco personas no está diagnosticada por la pandemia"

Atiendan ???? una de cada cinco personas con cáncer NO ESTÁ diagnosticada por la pandemia, un 20%. Y sí: los retrasos en diagnósticos de cáncer suponen peores resultados y opciones inferiores de supervivencia. — Aina Vidal Sáez ???? (@AinaVS) February 4, 2021

Por ello, el broche de su historia lo pone un lazo rosa sí, pero un lazo crítico y combativo: "Hoy reivindicamos vida, pero también recursos para garantizar diagnósticos, tratamientos y avances. Hoy es un buen día para reconocer que l@s trabajador@s de la salud son esenciales, y que a trabajo esencial, sueldos y condiciones DIGNAS", apostilla.

Hoy reivindicamos vida, pero tambien recursos para garantizar diagnósticos, tratamientos y avances. Hoy es un buen día para reconocer que l@s trabajador@s de la salud son esenciales, y que a trabajo esencial, sueldos y condiciones DIGNAS. — Aina Vidal Sáez ???? (@AinaVS) February 4, 2021