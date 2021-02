Hace algo menos de dos años, el presentador Jordi Évole reveló que le habían diagnosticado una enfermedad rara, la cataplexia, una dolencia no especialmente grave que produce una pérdida súbita y transitoria del tono muscular cuando el cuerpo se ve afectado por las emociones, más especialmente por la risa. Él mismo lo explicó en su momento en estos términos: "Me di cuenta que cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera de cuerpo, pero de caerme, de no poder sostenerme recto. Es algo que le hacía mucha gracia a la gente, en plan, 'mira, se cae de la risa'. Es como simpático, gracioso, pero realmente pierdo la musculatura y me caigo. La última vez que me pasó estábamos grabando con Iniesta en Japón, me entró un ataque de risa que me caí de espaldas y me pegué un cebollazo contra el suelo en la cabeza".

¿A qué viene a cuenta esto ahora? Évole estuvo ayer en el programa El Intermedio presentando el estreno en televisión, en La Sexta, del documental Eso que tú me das, la última conversación pública de Pau Donés. En un momento de la conversación con El Gran Wyoming a Évole le dio un ataque de risa —"Es que siempre me has hecho mucha gracia, Wyoming", le decía Évole— con los chistes del presentador de El Intermedio y sufrió un ataque de cataplexia. Mientras se reía, Jordi Évole terminó apoyando la cabeza contra la mesa ante la incredulidad del presentador: "¿Pero qué le pasa a este hombre?". Pero lo mejor es que lo vean.

Como han podido ver, Évole llamó a no frivolizar con esta enfermedad, pero eso sí, tanto él como Wyoming le quitaron hierro al asunto con mucha gracia, mucha improvisación y mucha inteligencia. Menos mal que estaba Wyoming: si él no existiera, habría que inventarlo.

.@jordievole ha sufrido un ataque de cataplexia en directo, un hecho que El Gran Wyoming no ha podido evitar comentar con su habitual humor. #elintermedio https://t.co/VGN1UsQCqM — El Intermedio (@El_Intermedio) February 18, 2021

No es la primera vez que a Évole le sucede esto durante un programa en directo. Ya le ocurrió en su visita al programa de El Hormiguero hace algo más de un año.