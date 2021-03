El Día de la Marmota regresa a sus pantallas. Nuevas restricciones en todas las comunidades para evitar una nueva ola de contagios de coronavirus... y nuevo pataleo de la Comunidad de Madrid para tratar de buscar réditos políticos con la pandemia.

Sanidad ha acordado con las Comunidades prohibir la movilidad durante Semana Santa. El plan tiene que ratificarse la semana que viene en el Consejo Interterritorial, pero ya tiene el visto bueno de la Comisión de Salud Pública. Y, cómo no, la única que se ha opuesto públicamente a la medida ha sido la Comunidad de Madrid. Nada nuevo bajo el sol.

Y para seguir malmetiendo con algo que debería quedar fuera del juego político, Ayuso y el PP de Madrid, han tirado de todos los recursos de comunicación de que disponeN. Uno de ellos, Twitter. Uno de los mensajes de la presidenta madrileña en las últimas horas ha sido este:

Un tuit de 22 palabras que hace dos afirmaciones que contienen dos mentiras. Y es que el Gobierno central no convoca elecciones en Catalunya. Las elecciones autonómicas son convocadas por los presidentes de las comunidades autónomas. En los últimos comicios catalanes, el Govern trató de aplazar la convocatoria pero la Justicia lo impidió. Y en cuanto a las medidas, han sido acordadas por la Comisión de Salud Pública y ha de ser ratificada por el Consejo Interterritorial.

Las elecciones autonómicas no las convoca el Gobierno Central; debería saberlo. No obstante, ¿tiene usted algo contra las elecciones o las manifestaciones? Parece que si no es una actividad que conlleve consumo, no le gusta. Todos con restricciones, pero si tienes dinero, menos.

— Gonpinudo (@HolaGonpinudo) March 4, 2021