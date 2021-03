"Es de lo más humano que he escuchado": la elegancia de Ángel Hernández al rechazar ir en la lista de Unidas Podemos por Madrid

Este viernes nos hemos enterado de que Unidas Podemos ha ofrecido a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer María José Carrasco, ir en su candidatura a las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero éste lo ha rechazado ante la posibilidad de ser elegido diputado cuando aún tiene pendiente el juicio oral por ayudar a su mujer a acabar con su sufrimiento.

Ha sido el propio Pablo Iglesias quien ha revelado la noticia en su cuenta de Twitter al compartir un vídeo en el que el propio Hernández da a conocer sus razones para rechazar la propuesta de Unidas Podemos.

Como acertadamente señala un tuitero, "al buscar DIGNIDAD en google debería salir en primer lugar esto de Ángel Hernández". Con toda la humildad y la modestia del mundo, Hernández explica que no quiere "hacerle ese feo" a Podemos, pero finalmente rechaza la propuesta por dos razones: su edad, 72 años, y el juicio que aún tiene pendiente por ayudar a su mujer a morir con dignidad. "La que se iba a montar, la que iba a caer sobre este pobre hombre llamado Ángel Hernández con todo lo que hay detrás de los medios terribles que estarían contra Podemos y contra mí, porque sería candidato por Podemos", explica Hernández para recalcar que no debe estar en las listas para los comicios madrileños.

Como podrán suponer, la reacción de la legión tuitera ha sido digna de mención. Aquí les dejamos un pequeño resumen.

Que grande este hombre, ningún pero a sus palabras, solo me queda la admiración y el aplauso ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #SiSePuede el #4M #SiSePuede porque lo habéis demostrado, queda seguir luchando Porque fueron somos Porque somos....serán ❤️????????✊????

Es de lo más HUMANO que he escuchado en muchísimo tiempo...cuánto ha sufrido este hombre, se le nota claramente en el semblante y en su voz. Estés donde estés, Ángel Hernández, recibe mi más sentido y fuerte abrazo. Gracias por poner el vídeo, Pablo.

Era el Estado el q tenia que haberse hecho cargo de los cuidados necesarios. Posiblemente, mucha gente bien cuidada no se agota de vivir en esas condiciones y no ve sufir y agotados a sus cuidadores, q al mismo tiempo son sus seres queridos. Y por no ser cargas, prefieren morir

