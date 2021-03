'El Programa Ana Rosa' justifica el acoso fascista a Iglesias y Javier Ruiz da una lección de democracia

Ya saben que un grupo de fascistas increpó este pasado martes en Coslada (Madrid) al ya exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias al grito de "fuera la casta de nuestros barrios", en su primer acto como candidato a las elecciones autonómicas de Madrid. Un caso claro de acoso que cualquier demócrata no dudaría en condenar. Pero en España somos diferentes. Lo que llama poderosamente la atención es que muchos medios han blanqueado al grupo neonazi Bastión Frontal, el que increpó a iglesias, ignorando en sus informaciones el carácter fascista del mismo.

El programa de Ana Rosa ha sido uno de esos medios que han pasado por alto el detalle de que los que se presentaron ante Pablo Iglesias eran fascistas. Y no será porque no se les vio hacer el saludo nazi. Esta vez no ha sido Ana Rosa Quintana, sino su sustituta y clon, Ana Terradillos, la que se ha cubierto de gloria al decir que lo que le hicieron ayer a Pablo Iglesias era "jarabe democrático". Menos mal que estaba ahí el periodista Javier Ruiz para poner las cosas en su sitio. Este ha sido el momento:

Ana Terradillos en su papel de sustituta closquera de Ana Rosa llama "jarabe dempcrático" a los Nazis de Coslada.. Por suerte aún quedan periodistas coma Javier Ruiz que llaman a las cosas por su nombre y de paso le da un Triple Zadca en toda la bocaza.. pic.twitter.com/mvaPuXX7XD — SayonaraTroika (@Sayo_P75) March 31, 2021

Las palabras de Javier Ruiz han sido muy celebradas entre los tuiteros. No podemos estar más de acuerdo. Eso es lo que hay que hacer: condenar siempre el fascismo, en cualquier circunstancia y lugar. Porque en eso El Programa de Ana Rosa no es precisamente un dechado de coherencia. Como bien nos recuerda un tuitero ilustre, Quique Peinado.

Las mismas personas haciendo dos cosas distintas. pic.twitter.com/wF6V6IHNPk — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 31, 2021

Si el fascismo viene de fuera es peligrosísimo, pero en España lo toleramos. Curiosa forma de defender la democracia. Va a tener razón Javier Ruiz: se blanquea el fascismo "porque es Podemos". También lo dice Pablo Echenique, aunque sea parte interesada: "Todo vale contra Pablo Iglesias y contra Unidas Podemos. Incluso blanquear el nazismo".

Para el programa de Ana Rosa, los neonazis que apalizan a menores migrantes y a homosexuales, los neonazis que reivindican a Franco y a Hitler, dan "jarabe democrático". Todo vale contra Pablo Iglesias y contra Unidas Podemos. Incluso blanquear el nazismo. pic.twitter.com/hvZYKMmVOD — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 31, 2021

Posteriormente, Ana Terradillos ha debido ver que en las redes sociales se había organizado cierto revuelo con este tema y ha intentado justificarse.

A Ana Terradillos le han chivao q las redes están q arden con su blanqueo del fascismo, por llamar escrache al acoso de nazis a Pablo Iglesias y se justifica insistiendo en llamar escrache a todos por igual, q señalamos dice, DENUNCIAMOS VUESTRO BLANQUEO, salte de ahí Javier Ruiz pic.twitter.com/9DLHk1KhfT — ????️‍???????????????????????????? ????????????????????????????????????????️‍???? (@dsegoviaatienza) March 31, 2021

Imaginarán nuestros lectores más fieles que nos podemos terminar sin hacer nuestra habitual recopilación de las mejores reacciones de la legión tuitera.

Ana Rosa Quintana y Ana Terradillos son tal para cual, al fascismo y a los nazis los blanquean de la misma forma. pic.twitter.com/zteu92F3bU — ????️‍???????????????????????????? ????????????????????????????????????????️‍???? (@dsegoviaatienza) March 31, 2021

Si los medios siguen su propia estela de blanquear a nazis, que sepan que si llegan al poder serán los primeros en caer, lo de hoy de Ana Terradillos y lo de El programa de Ana Rosa es ser el brazo mediático del fascismo, menos mal que Javier Ruiz habló.pic.twitter.com/GnMwuEW9Kc — ????️‍???????????????????????????? ????????????????????????????????????????️‍???? (@dsegoviaatienza) March 31, 2021