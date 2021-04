Críticas a 'MasterChef' por fichar a Victoria Abril: "Lamentable elección la de la negacionista"

El programa de competición de cocina de TVE 'MasterChef' ha desvelado que la actriz Victoria Abril será una de las concursantes durante la sexta edición del espacio en su formato celebrity. La noticia ha provocado cierto malestar en redes sociales, donde multitud de usuarios han expresado sus quejas por el fichaje de la artista, que ha apoyado un discurso negacionista y de rechazo a las vacunas contra la covid-19.

Abril, que fue defendida por Alaska y Mario Vaquerizo, aseguró durante una rueda de prensa de los Premios Feroz que "tenemos más muertos con vacuna que sin vacuna". Algo que fue desmentido por los medios de comunicación y expertos epidemiólogos.

Finalmente, la actriz tuvo que pedir disculpas. "Siento mucho si he ofendido a los que han perdido seres queridos", manifestó cuando recogió su galardón en la gala de los Feroz.

No obstante, el anuncio del programa de TVE no ha pasado desapercibido y muchos han recordado su posición respecto al coronavirus y las vacunas. "Lamentable elección la de la negacionista. Me pesa mucho porque he visto todas las ediciones, pero por aquí no paso", defiende uno de los internautas.

Totalmente de acuerdo contigo, no pienso perder el tiempo dándole bombo a esa señora — Lourdes C ???????? (@1971lour) April 15, 2021

Un error garrafal fichar a Victoria Abril para seguir dándole bombo a los Negacionistas. Creo que esta mujer no interesa a nadie, excepto por la ola de desinformación que le acompaña — José Manuel Moreno (@DrJMMoreno) April 15, 2021

Soy fan del programa y me gusta vuestra solidaridad demostrada en la prueba de exteriores cuando se cocinó para gente con problemas para comer en esta pandemia,pero que llevéis a Victoria Abril la negacionista con la que está cayendo me parece lamentable. Se hará la Pcr verdad? — Ismaimovich (@Ismaimovich1) April 15, 2021

Victoria Abril? En serio? Si no se quiere poner mascarilla tampoco querrá hacerse las pruebas covid para las grabaciones, claro, como para ella no existe pandemia. Ya que estamos también inviten a Miguel Bosé y a la hija de Guti y así hacen su grupito negacionista. No lo veré — Freddy Dill'Erva S. (@FreddyDillErvaS) April 16, 2021

Pues entonces, procuraré no verlo. No voy a dar audiencia a un programa en el que concurse una negacionista de la COVID-19. — DIEGO ❤️ (@DRZRZ) April 15, 2021

En serio q le se premia a esta Sra??? En q mundo vivimos?

Totalmente en desacuerdo en q se den minutos de televisión a los negacionistas de esta pandemia! BASTA YA!!!! — Meripi (@Meripi11) April 15, 2021

Victoria Abril, ¿de verdad? Menuda irresponsabilidad @MasterChef_es @rtve y menuda manera de ofender a todos aquellos que nos han dejado.

Un seguidor menos después de muchos años. — Oriol Più (@oriol_piu) April 15, 2021

Llevar a más cómicos y personas coherentes y no a negacionistas. — ???????????????? ???????????????????????? ???? (@idolsstayme) April 15, 2021

Vaya cagada fichar a Victoria, va a caer la audiencia en mínimos históricos. — David ???????? (@daviddicam) April 15, 2021